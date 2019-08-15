Жара до 32°, местами грозы: прогноз погоды на 15-16 августа

Новости Украины:В четверг и в пятницу в Украине сохранится жара, на западе Украины - до 24°.

Укргидрометцентр дал прогноз погоды на 15-16 августа.

"15 августа в западных, Житомирской, местами в Винницкой и Киевской областях кратковременные дожди, грозы, температура днем 17-22°, в Винницкой и Киевской области 22-27°", - говорится в сообщении. Как отмечается, на остальной территории без осадков; температура днем 28-33°. Ветер в Украине южный с переходом в западных и северных областях на северо-западный, 7-12 м/с, на западе страны местами порывы 15-20 м/с.

16 августа ожидается переменная облачность. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в Харьковской, Луганской, Донецкой Запорожской и Днепропетровской областях ожидаются грозы, а вот в западных областях осадков не ожидается.

Температура в восточных, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму ночью 15-20°, днем 25-30°; на остальной территории ночью 11-16°, в западной части местами 8-10°, днем 20-25°.