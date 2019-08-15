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Четверг, 15.08.2019

СБУ показала видео с места задержания помощника Грымчака

Служба безопасности Украины обнародовала фото и видео материалы с места задержания помощника заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБ. Сообщается, что задержание проводили сотрудники Службы безопасности Украины совместно с детективами НАБУ и представителями Управления специальных расследований Генпрокуратуры. Напомним, вчера, 14 августа, по сообщению НАБУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака и его помощника. Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства начатого по ч.4 ст.190 УК (мошенничество). Отмечается, что указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. США. В НАБУ сообщили, что задержали чиновников “на горячем” во время получения части средств в размере 480 тыс. долл. США. По состоянию на утро 15 августа по сообщению ГПУ решается вопрос о сообщение им о подозрении и избрание подозреваемым меры пресечения в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины. Досудебное расследование в производстве продолжается.
УНН
Фото: СБУ
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СБУ, Видео, НАБУ, Служба безопасности Украины, Юрий Грымчак.
13:02 Сегодня Телеграф
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