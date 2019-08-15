Скачать
Четверг, 15.08.2019
Ремонт моста у Станицы Луганской не повлияет на удобство перемещения граждан
Ремонт моста у Станицы Луганской не повлияет на удобство перемещения граждан
СМИ: рост экономики Украины связан с замедлением в мире
СМИ: рост экономики Украины связан с замедлением в мире
Официально: Динамо объявило имя нового наставника команды
Официально: Динамо объявило имя нового наставника команды
Найдена чрезвычайно большая черная дыра
Найдена чрезвычайно большая черная дыра

Супрун пожаловалась на игнорирование вопроса автономизации ряда клиник

Супрун пожаловалась на игнорирование вопроса автономизации ряда клиник
17:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Правительство может рассмотреть вопрос вхождения четырех национальных медучреждений в медреформу на следующем заседании.

Кабинет министров может рассмотреть вопрос вхождения четырех национальных медучреждений в медреформу и в единое медицинское пространство (ЕМП) на следующем заседании.

Как написала на своей странице в соцсети Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, речь идет о Научно-практическом медицинском центре детской кардиологии и кардиохирургии, Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" Минздрава Украины, Национальном институте рака и Институте сердца Минздрава.

Вместе с тем, она сообщила, что на заседании правительства, состоявшемся 14 августа, вопрос автономизации этих клиник не был включен в повестку дня заседания.

"Мы подготовили важное постановление для автономизации этих заведений. Но на заседании правительства ее даже не включили в повестку дня", - написала она.

Супрун напомнила, что автономизация этих клиник должна позволить им в 2020 году заключить договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) и присоединиться к трансформации системы здравоохранения, став частью единого медицинского пространства, доступного каждому пациенту.

"Сопротивление этому конкретному постановлению возглавил бывший руководитель Института Сердца - Борис Тодуров. Он уже пятый месяц не подписывает предложенный ему контракт, содержащий существенные требования по прозрачности и отчетности его деятельности как главы учреждения Минздрава Украины. В результате его активной деятельности постановление под разными предлогами пытаются заблокировать и еще раз перенесли рассмотрение на правительстве", - написала Супрун.

Вместе с тем, она выразила уверенность, что, благодаря поддержке премьер-министра Владимира Гройсмана, этот вопрос будет рассмотрен на следующем заседании правительства.

"Национальные учреждения будут автономизированы. Начнется подготовка к заключению договоров с НСЗУ. Эпоха вечных главных врачей подходит к концу", - написала Супрун.

Как сообщалось, Минздрав ожидает, что в реформу войдут и станут частью ЕМП медицинские учреждения Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ), а также ведомственные медучреждения, в том числе медучреждения Минобороны и Нацгрвардии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Кабмин, ЕМП, Ульяна Супрун.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мода 2019: 5 трендов, с которыми лучше попрощаться этой осенью
02 Гороскоп на завтра, 15 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Разумков анонсировал завтрашнее утверждение комитетов Рады
04 Короткие поздравления с Днем рождения на 15 августа
05 Жара до 32°, местами грозы: прогноз погоды на 15-16 августа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Состоялся суд над вероятным убийцей Дианы Хриненко
Состоялся суд над вероятным убийцей Дианы Хриненко
Меркель отреагировала на &quot;предложение&quot; США разместить войска в Польше
Меркель отреагировала на "предложение" США разместить войска в Польше
Мужчине ударили ножом в лицо у здания МВД в Лондоне
Мужчине ударили ножом в лицо у здания МВД в Лондоне
Кейт Бланшетт заявила, что планирует завершить карьеру
Кейт Бланшетт заявила, что планирует завершить карьеру
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь