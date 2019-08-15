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Утвержден план мероприятий на День Независимости: что ждет украинцев

Утвержден план мероприятий на День Независимости: что ждет украинцев
19:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Правительство утвердило план подготовки и празднования 28-го Дня независимости Украины.

Кабинет министров Украины на заседании 14 августа утвердил план мероприятий по подготовке и празднованию 28-й годовщины независимости Украины.

Как сообщается на официальном сайте правительства, соответствующий проект распоряжения Кабмина разработан Министерством культуры во исполнение указа президента Украины.

Планом мероприятий предусмотрено проведение 23 августа ко Дню Государственного флага Украины в Киеве, других населенных пунктах и зарубежных дипломатических учреждениях Украины официальной церемонии торжественного поднятия Государственного флага Украины, а также культурно-художественного события "День флага" на Софийской площади в Киеве.

24 августа, в День независимости Украины, предусмотрено проведение торжеств с участием представителей центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, народных депутатов Украины, представителей иностранных государств, международных организаций, духовенства, общественности, а также организация и проведение торжественных мероприятий в других населенных пунктах Украины.

Состоится возложение цветов к памятникам, памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства, участников антитеррористической операции.

В День Независимости пройдет Марш защитников Украины

В г.Львове пройдет национальный телепроект "Украинская песня / UkrainianSongProject".

Кроме того, запланировано проведение ряда информационно-образовательных и патриотически-воспитательных мероприятий, тематических международных научных, научно-практических конференций, круглых столов, фотодокументальных выставок.

Зарубежные дипломатические учреждения Украины проведут торжественные мероприятия, связанные с празднованием 28-й годовщины Независимости, в том числе с участием представителей украинской диаспоры.

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День Независимости, Кабмин, День государственного флага, Мероприятия, День независимости Украины, 14 августа, 24 августа.
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