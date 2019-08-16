Яблочный Спас 2019: почему нельзя есть яблоки до этого дня

Новости Украины:С Яблочным Спасом связано много разных традиций, религиозных обрядов и народных примет.

Многие считают, что нельзя есть яблоки до Второго Спаса, но ответить, почему именно, могут не все.

Почему нельзя есть яблоки: народное поверье

По этому поводу на Руси было жуткое предание: если мать покойного ребенка съест яблоко до 19 августа, то на Небесах Бог не позволит ее дитя полакомиться яблоками в этот великий праздник. Согласно этой легенде, люди в лучшем мире тоже отмечают Яблочный Спас, едят яблочки и дарят друг другу разные подарки. Не желая ненароком навредить своим детям, рано ушедшим в другой мир, верующие вообще не ели никаких фруктов и угощений до Яблочного Спаса.

Народное поверье во многом показывает мировоззрение наших предков и их представления о Боге. Похоже, в древности Его считали довольно грозным и жестоким. А сама мысль о том, что ни в чем не повинные дети могут не получить угощение в назидание родителям, пугала.

Запрет на яблоки до Второго Спаса распространился не только на родителей, плачущих о своих детях, но и на всех женщин. Бытует мнение, что это связано с историей грехопадения. Так как Ева нарушила заветы, данные Господом, и вкусила запретный плод, то и русская женщина, съедая яблоко, берет на душу грех Евы.

Можно ли есть яблоки до Яблочного Спаса: мнение церкви

Священнослужители призывают бороться с суевериями. Священники подчеркивают, что Бог не может наказывать покойных детей, обделяя их чем-то для того, чтобы наказать их родителей. Никакого запрета на поедание яблок нет.

Единственное, почему православным стоит воздержаться от употребления этого фрукта до праздника, это тот факт, что яблоки стоит сначала освятить. Яблочный Спас — это в первую очередь шанс поблагодарить Господа за урожай. Это правило можно назвать реализацией принципа "сначала — Богу, потом — нам".

Народные приметы и традиции поддерживают нашу связь с предками. Но многие суеверия сейчас звучат абсурдно. Постарайтесь искоренить плохие приметы, искажающие религию, хотя бы в своем сердце.