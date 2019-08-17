Украинский политзаключенный Присич вернулся домой

Новости Украины:Фигурант "дела украинских диверсантов" Владимир Присич вернулся в Украину.

В Украину после трех лет незаконного заключения вернулся политзаключенный, фигурант так называемого "дела украинских диверсантов" в оккупированном РФ Крыму Владимир Присич.

Как сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на родственников политзаключенного, его освободили 15 августа из колонии в Кабардино-Балкарии.

"Украинец чувствует себя удовлетворительно, но нуждается в дальнейшем лечении и реабилитации. Владимир Присич и его родные благодарны украинским правозащитникам, представителям украинской власти, особенно Консульской службе МИД Украины, Василию Кириличу и Тарасу Малышевскому за помощь в возвращении политзаключенного домой после истечения срока незаконного наказания. Также Владимир благодарит всем неравнодушным людям, которые писали ему в колонию. После получения писем из Верховной Рады Украины и от украинской диаспоры в США, отношение администрации колонии к нему стало заметно лучше", – сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас украинец находится дома, в Харьковской области.

Напоминаем, всего по "делу украинских диверсантов" в заключении находились 12 человек: Евгений Панов, Андрей Захтей, Редван Сулейманов, Владимир Присич, Владимир Дудка, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Глеб Шаблий, Алексей Стогний, Геннадий Лимешко, Анна Сухоносова и Дмитрий Долгополов.