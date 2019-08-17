Скачать
Суббота, 17.08.2019
Замглавы Нацполиции покинул свою должность
Замглавы Нацполиции покинул свою должность
ГФС зафиксировала в стране более 3,5 тысяч элитных авто
ГФС зафиксировала в стране более 3,5 тысяч элитных авто
Барселона уступила Атлетику в матче-открытии чемпионата Испании
Барселона уступила Атлетику в матче-открытии чемпионата Испании
Основные правила здорового питания
Основные правила здорового питания

Украинский политзаключенный Присич вернулся домой

Украинский политзаключенный Присич вернулся домой
04:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Фигурант "дела украинских диверсантов" Владимир Присич вернулся в Украину.

В Украину после трех лет незаконного заключения вернулся политзаключенный, фигурант так называемого "дела украинских диверсантов" в оккупированном РФ Крыму Владимир Присич.

Как сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на родственников политзаключенного, его освободили 15 августа из колонии в Кабардино-Балкарии.

"Украинец чувствует себя удовлетворительно, но нуждается в дальнейшем лечении и реабилитации. Владимир Присич и его родные благодарны украинским правозащитникам, представителям украинской власти, особенно Консульской службе МИД Украины, Василию Кириличу и Тарасу Малышевскому за помощь в возвращении политзаключенного домой после истечения срока незаконного наказания. Также Владимир благодарит всем неравнодушным людям, которые писали ему в колонию. После получения писем из Верховной Рады Украины и от украинской диаспоры в США, отношение администрации колонии к нему стало заметно лучше", – сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас украинец находится дома, в Харьковской области.

Напоминаем, всего по "делу украинских диверсантов" в заключении находились 12 человек: Евгений Панов, Андрей Захтей, Редван Сулейманов, Владимир Присич, Владимир Дудка, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Глеб Шаблий, Алексей Стогний, Геннадий Лимешко, Анна Сухоносова и Дмитрий Долгополов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Крым, Евгений Панов, Владимир Присич, Дело украинских диверсантов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 17 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Протесты в Гонконге: тысячи людей снова вышли на улицы
03 Кличко потребовал от Зеленского вернуть финансирование в города Украины
04 Благородный поступок Джоковича на турнире в Цинциннати (Видео)
05 У берегов Камеруна пираты похитили восьмерых из 12 членов экипажа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Экс-главу НКРЭКУ объявили в розыск по делу &quot;Роттердам+&quot;
Экс-главу НКРЭКУ объявили в розыск по делу "Роттердам+"
Иран вскоре представит собственный аналог российской С-300
Иран вскоре представит собственный аналог российской С-300
В Киеве произошло ДТП: внедорожник влетел в дерево
В Киеве произошло ДТП: внедорожник влетел в дерево
Беременная Санта Димопулос устроила пикантную фотосессию
Беременная Санта Димопулос устроила пикантную фотосессию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь