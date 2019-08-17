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Суббота, 17.08.2019
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В Украине пройдут дожди и похолодает: прогноз погоды на 17 августа

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В Украине пройдут дожди и похолодает: прогноз погоды на 17 августа
09:16 Сегодня Телеграф Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В субботу температура воздуха ночью составит всего +7…+13 градусов.

17 августа в некоторых регионах Украины похолодает до +7 градусов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +19…+24 градуса.

Прогноз погоды на пятницу, 17 августа, в городах Украины:

  • Ужгород – +24...+26, переменная облачность, сухо
  • Львов – +21...+23, переменная облачность, сухо
  • Ивано-Франковск – +22...+24, переменная облачность, сухо
  • Тернополь – +21...+23, переменная облачность, сухо
  • Черновцы – +21...+23, переменная облачность, сухо
  • Хмельницкий – +21...+23, переменная облачность, сухо
  • Луцк – +21...+23, переменная облачность, сухо
  • Ровно – +21...+23, переменная облачность, сухо
  • Житомир – +21...+23, переменная облачность, сухо
  • Винница – +21...+23, переменная облачность, сухо
  • Одесса – +25...+27, переменная облачность, сухо
  • Николаев – +25...+27, переменная облачность, сухо
  • Херсон – +26...+28, переменная облачность, сухо
  • Симферополь – +25...+27, переменная облачность, сухо
  • Кропивницкий – +22...+24, переменная облачность, сухо
  • Черкассы – +20...+22, дождь
  • Чернигов – +19...+21, дождь, гроза
  • Сумы – +19...+21, дождь, гроза
  • Полтава – +20...+22, дождь, гроза
  • Днепр – +23...+25, дождь, гроза
  • Запорожье – +26...+28, переменная облачность, сухо
  • Донецк – +25...+27, дождь, гроза
  • Луганск – +25...+27, дождь, гроза
  • Харьков – +25...+27, дождь, гроза
  • Киев – +19...+21, небольшой дождь

Прогноз погоды на 17 августа

Прогноз погоды на 18 августа

На севере Украины облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, днем кое-где грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, в Сумской области +10…+15 градусов, днем +17…+24 градуса.

В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем кое-где грозы, только в Винницкой и Кировоградской областях без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, в Днепропетровской области +10…+15 градусов; днем +18…+24 градуса, в Кировоградской и Днепропетровской областях +20…+26 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, умеренные, местами существенные дожди с грозами, кое-где град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +23…+28 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, кое-где гроза, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +23…+29 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, кое-где гроза, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +23…+28 градусов.

17 августа в Киеве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +19…+21 градус.

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Киев, Погода, Ливень, Карпаты, Дожди, Август, Прогноз погоды.
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