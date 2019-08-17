Скачать
Суббота, 17.08.2019
Смертельный пожар в Одессе: появились фото и видео
Смертельный пожар в Одессе: появились фото и видео
Замглавы Нацполиции Бушуев ушел в отставку
Замглавы Нацполиции Бушуев ушел в отставку
Усик может сразиться с российским боксером
Усик может сразиться с российским боксером
Приметы и обряды на 17 августа - Авдотьи-сеногнойки
Приметы и обряды на 17 августа - Авдотьи-сеногнойки

Правоохранители разоблачили схему взяток в Национальном институте рака

Смотрите фото (3)
Правоохранители разоблачили схему взяток в Национальном институте рака
10:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:В Нацполиции сообщили о махинациях с лекарствами для онкобольних.

В Киеве разоблачили группу врачей в коррупционной схеме назначения и выдачи бесплатных медицинских препаратов для онкобольных граждан, сообщила Национальная полиция Украины.

Правоохранители провели обыски у должностных лиц Национального института рака 16 августа.

"Во время проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители задокументировали факты вымогательства и получения врачами неправомерной выгоды у граждан, которые лечатся от онкологических заболеваний, а также от субъектов хозяйствования за победу в процедурах конкурсных торгов по закупке лекарств и медикаментов для нужд Института рака", - отмечается в соообщении, размещенном в соцсети Фейсбук.

По данным полиции, суммы взяток за назначения и выдачу бесплатных медицинских препаратов онкобольным гражданам, закупленных для института за государственные средства, колебались от 3 тыс до 70 тыс гривень. Суммы "откатов" за победу в тендере составляли 15- 20% от общей стоимости заключенных сделок.

СБУ выкрыла на взятках одного менеджера Одесского филиала госбанка

"Во время проведения санкционированных обысков в служебных помещениях Национального института рака и по месту жительства фигурантов была изъята документация, подтверждающая причастность врачей к противоправной деятельности", - отмечено в сообщении.

Кроме того, в служебном кабинете одного из фигурантов правоохранители изъяли 20 тыс грн.

Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Рак, Взятка, Медицина, Институт рака, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маск опять высказался по поводу ядерного удара по Марсу
02 В Черновицкой области женщина будет отвечать перед судом из-за шутки ее дочери
03 Гороскоп на сегодня, 17 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Гороскоп на завтра, 17 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Что случится с нашей планетой в случае ядерной войны: ответ ученых
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В вагонах метро Стокгольма поставят камеры наблюдения
В вагонах метро Стокгольма поставят камеры наблюдения
Совбез ООН собрался на закрытое заседание по Кашмиру
Совбез ООН собрался на закрытое заседание по Кашмиру
В Украине пройдут дожди и похолодает: прогноз погоды на 17 августа
В Украине 17 августа пройдут дожди и похолодает
Рецепт дня: сырники с брынзой и зеленью
Рецепт дня: сырники с брынзой и зеленью
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь