Правоохранители разоблачили схему взяток в Национальном институте рака

Новости Украины:В Нацполиции сообщили о махинациях с лекарствами для онкобольних.

В Киеве разоблачили группу врачей в коррупционной схеме назначения и выдачи бесплатных медицинских препаратов для онкобольных граждан, сообщила Национальная полиция Украины.

Правоохранители провели обыски у должностных лиц Национального института рака 16 августа.

"Во время проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители задокументировали факты вымогательства и получения врачами неправомерной выгоды у граждан, которые лечатся от онкологических заболеваний, а также от субъектов хозяйствования за победу в процедурах конкурсных торгов по закупке лекарств и медикаментов для нужд Института рака", - отмечается в соообщении, размещенном в соцсети Фейсбук.

По данным полиции, суммы взяток за назначения и выдачу бесплатных медицинских препаратов онкобольным гражданам, закупленных для института за государственные средства, колебались от 3 тыс до 70 тыс гривень. Суммы "откатов" за победу в тендере составляли 15- 20% от общей стоимости заключенных сделок.

"Во время проведения санкционированных обысков в служебных помещениях Национального института рака и по месту жительства фигурантов была изъята документация, подтверждающая причастность врачей к противоправной деятельности", - отмечено в сообщении.

Кроме того, в служебном кабинете одного из фигурантов правоохранители изъяли 20 тыс грн.

Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.