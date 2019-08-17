Приметы на Яблочный Спас 2019 и все о празднике: что святить и можно ли работать

Новости Украины:Второй Спас всегда знаменуется в народе переходом к осени.

В воздухе ощущается прохлада, легкая дымка и аромат яблок. По приметам на Яблочный Спас 19 августа во многом судят, какой будет осень и зима, а также урожай. Поэтому сначала разберем народные приметы на Яблочный Спас 2019.

Яблочный Спас: приметы, на которые стоит обратить внимание 19 августа

На 19-го августа припадает сразу два больших праздника. Это второй Спас, именуемый Яблочным, и Преображение Господне. Наименование первого праздника восходит к Спасителю (Спасу) рода человеческого Иисусу Христу. Существует большое количество примет, а также обычаев, исполнение которых верующим сулят разные блага. Поэтому приметы Яблочного спаса тесно переплетены с приметами Преображения Господня.

Приметы на Яблочный Спас, которые пришли к нам от предков, говорят о том, что в первую очередь это был праздник благодарения за дары природы. Популярная народная примета говорит, что до Яблочного Спаса должен быть полностью убран весь урожай зерновых, поскольку после 19-го августа любой дождь погубит весь урожай. Также существовал обычай делиться яблочным урожаем с семьей и с обездоленными. Также ранее носили яблоки на могилы умерших. Это считалось хорошей приметой.

Следующие приметы на Яблочный Спас известны многим с детства:

Какой Яблочный Спас – таким и январь будет;

Погода на Яблочный Спас в 2019 году определяет, по приметам, какой будет праздник Покрова;

Сухой день – осенью тоже будет мало осадков. Ясная погода – зима будет холодной;

Если не есть яблок до Яблочного Спаса, 19 августа, а потом в праздник попробовать яблоко с медом и загадать желание, то оно непременно сбудется.

Что святят на Яблочный Спас 19 августа

По традиции, день праздника Яблочный Спас у православных христиан начинается рано утром в церкви. Поэтому рассказываем заранее о том, что нужно святить на Яблочный Спас. 19 августа 2019 года, в день празднования Преображения господня и Второго, Яблочного Спаса для освящения в церковь приносят:

яблоки;

виноград;

сливы;

груши и другие фрукты.

Плоды символизируют благодарность Богу за все дары и посвящение всего мира. Такой выбор продуктов, которые нужно святить на Яблочный Спас (Преображение Господне), связан также с Успенским Постом, который соблюдают христиане в данный момент – продолжается он до 28 августа.

Теперь о приготовлениях, приводим несколько рекомендаций, как и с чем правильно идти в церковь 19 августа, в день празднования Яблочного Спаса 2019, чтобы освятить корзинку с дарами природы. Многие женщины считают, что в церковь можно прийти в джинсах или с ярким макияжем. Храм все же не говорит прямо, что нельзя на Яблочный Спас или любой другой праздник приходить в таком виде, но все таки рекомендует посещать церковь в юбке ниже колен.

Сейчас также предусмотрены юбки на завязках, которые в день празднования Яблочного Спаса можно надеть и поверх брюк. Помимо прочего, женщинам стоит подумать заранее о головном уборе, находиться с непокрытой головой в церкви нельзя. В такой праздник, как Яблочный Спас и Преображение Господне стоит особенно чтить церковные традиции.

Важно знать: что можно, что запрещено делать на Яблочный Спас

На второй Спас (Яблочный) и Преображение Господне запрещено выполнять любые работы, кроме приготовления пищи и сбора урожая: нельзя шить, вязать, заниматься уборкой и строительными работами. Ввиду того, что сейчас идет Успенский Пост, также нельзя развлекаться, есть мясо, яйца, жирную пищу, и все, что вызывает зависимость Также существует поверье, что в день Яблочного Спаса нельзя убивать насекомых - считается, если 19 августа муха села на руку дважды – весь год вам будет сопутствовать удача. Не отгоняйте насекомое, дождитесь, пока само улетит.

Но у многих возникает очевидный вопрос, связанный с названием Яблочного Спаса, и можно ли до 19 августа есть яблоки. Если разобраться в том, как к яблокам до Преображения относились раньше, узнаем, что яблочки до Яблочного Спаса есть строго воспрещалось. Причем есть до Спаса нельзя было не только яблоки, но и вообще что-либо кроме огурцов. А уж после Яблочного Спаса можно смело лакомиться спелыми фруктами и овощами нового урожая.

Отдельно рассказываем о том, можно ли работать на Яблочный Спас – нет, 19 августа в день второго празднования Спаса и Преображения Господня запрещено выполнять любые работы.