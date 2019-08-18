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Приметы и обряды на 18 августа - Евстигней Житник
Приметы и обряды на 18 августа - Евстигней Житник

Приметы и обряды на 18 августа - Евстигней Житник

Приметы и обряды на 18 августа - Евстигней Житник
08:21 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:18 августа православные христиане вспоминают мученика Евсигния Антиохийского.

В народном календаре дата получила название Евстигнеев день, Евстигней-Житник, луков день.

Местом рождения святого Евстигнея была Антиохия. Около 6 лет он был верным воином римского войска. За время его службы один император менял другого. Евстигней видел, как Диоклетиана заменил Максимилиан Геркул, затем был Констанций и Константин Великий. Предания гласят, что Евстигней был свидетелем явления Креста на небе, который сформировали звезды. Это было добрым знаком, который обещал успехи в битвах воину.

Оставив военное дело, спокойно жил у себя на родине в постах, молитвах и посещениях Божьего храма.

Когда пришедший к власти император Юлиан попытался восстановить язычество, Евстигний публично и безбоязненно обличил его в отступлении от Христовой веры. Разъяренный Юлиан, получивший впоследствии прозвище «Отступник», несмотря на почтенный возраст Евстигния (110 лет) приказал отрубить ему голову.

Наши предки в этот день по обычаю заклинали ниву. Утром выходили в поле с конопляным маслом и приговаривали: "Мать Сыра Земля! Уйми всякую гадину нечистую от приворота, оборота и лихого дела". Затем немного масла выливали на почву и так повторяли 4 раза на каждую сторону света. Считалось, что это защищает землю от нечисти.

В этот день полагалось замесить первый ячменный хлеб из намолота нового урожая. В горницах и в хлевах развешивали связки лука, чтобы очистить воздух. Во время жатвы старались найти стебель с наибольшим количеством колосьев. Найти стебель с двенадцатью колосьями считалось невероятной удачей - такую находку называли житной маткой и хранили как зеницу ока весь год. Считалось, что если случится беда, можно попросить ее о помощи, и она отведет несчастье. Весной полагалось оставить житную матку на поле, а во время сева зерна с нее сеяли первыми с просьбами о богатом урожае.

18 августа на Руси традиционно собирали лук. Печь и жарить луковицы запрещалось до 7 сентября, согласно народным суевериям, тогда весь урожай может сгнить. Зато все с удовольствием ели свежий лук в сыром виде с хлебом, солью и квасом. Считалось, что такой обед придаст сил и здоровья на целый год. У наших предков было принято лук и чеснок сплетать в длинные гирлянды (или косички), и развешивать во всех комнатах. Это – мощная защита от всякой нечисти.

Народные приметы на 18 августа:

  • Если 18 августа на дне водоемов видны пиявки, значит, наступает жаркий период.
  • По погоде в Евстигнеев день определяют, каким будет декабрь. Если сегодня хмуро и прохладно, то первый зимний месяц предстоит снежный и суровый. Если жарко, то и декабрьские дни выдадутся погожими, мягкими и солнечными.

Знаменательные события в истории: 18 августа 2019 года

  • Если в этот день поделиться урожаем с соседом – спина болеть будет.
  • В поле 18 августа нельзя есть и петь, иначе следующий год неурожайным будет.
  • Земляные черви из-под земли выползли – к дождю.
  • Если на улице прохладно, а на болоте лягушки квакают, то скоро потеплеет.
  • Чтобы удача сопутствовала во всем, работу в этот день нужно выполнять молча.
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Приметы, Обряды, Праздники в августе, Евстигнеев день, Евстигней-Житник, луков день, Приметы на 18 августа.
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