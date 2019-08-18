Именины (День Ангела) Дарьи: значение имени и поздравления

Новости Украины:Дарья - отличный вариант имени для новорожденной девочки.

Имя Дарья имеет несколько вариантов происхождения. По первой версии, имя Дарья – это женский вариант мужского древнеперсидского имени Дарий, которое произошло от греческого Дарейос. В греческом языке это имя стало транскрипцией двусоставного персидского мужского имени Dārayava(h)uš, где "дара" означает "владеющий; тот, кто обладает", а "вау(ш)" - "благо", "добро" (в значении - ценность, имущество, достаток). Поэтому имя Дарья трактуют как "владетельница блага", "богатая", иногда переводят как "победительница". Вероятно, что вторая часть имени также указывала на моральные качества обладателя, в таком случае имя Дарья может трактоваться как "добрая", "положительная", "хорошая".

По второй версии, имя Дарья имеет славянские корни, является современной формой славянских имен Дарёна и Дарина, а также родственным именем для имён Даролюба и Даромила, поэтому значение имени Дарья близко к понятию "дар" – "подарок, дарованная". Среди потомков славян также употребляется вариант этого имени Дарьяна. Уменьшительно-ласкательные обращения Дара и Дарина также являются самостоятельными именами.

Лингвист начала ХХ века Макс Фасмер в составленном им "Этимологическом словаре русского языка" полагал, что имя Дарья является краткой формой имени Дорофея.

Дарья – общительная и артистичная девушка. Она флегматична и одновременно весьма возбудима. В этой женщине всегда будет немного ребенка. Дарья привлекает к себе людей, поскольку очень легка в общении, неконфликтная и легко приспосабливается к любым условиям.

Дарья подвержена сильным эмоциям, но это не делает ее опрометчивой. Она решительна в своих поступках, иногда может пытаться навязывать свои суждения остальным. Но на происходящее смотрит, как правило, трезво, тщательно размышляет над правильностью своих поступков.

Став домоседкой, Дарья часто увлекается шитьем и вязанием. Сама мастерит себе одежду. Много занимается домашним хозяйством и готовкой. Найти себя в одной области Дарье очень сложно. Она часто меняет работу в поисках подходящей. Больше всего Дарье нравится работа журналиста или психолога. Неплохие успехи ждут девушку и в бизнесе. Она способна руководить коллективом, вызывать к себе как уважение, так и страх. Любое дело Дарья доводит до завершения.

Поздравления

Пусть будет жизнь твоя полна

Добра, удачи, светлых дней,

Накроет счастьем пусть волна,

Чтоб сердце билось веселей!

Тебе я, Дашенька, желаю,

Чтоб ты сияла, как звезда,

Чтобы мечта твоя любая

Сбылась легко и без труда!

В таком имени, как "Даша",

Скрыта чуткая душа.

На тебя смотреть приятно,

До чего ж ты хороша!

Так и дышишь жаждой к жизни,

И искрится добрый смех.

В неподдельном оптимизме

Наша Дарья — лучше всех!

Так пускай к тебе приходят

Лишь удача и любовь,

Счастье пусть тебя находит

В любом месте вновь и вновь!

Я желаю тебе, Даша,

Счастья женского, любви,

Чтоб глаза всегда горели

И кипела страсть в крови.

Чтоб всегда хватало денег

На приятные капризы,

А любимый делал чаще

Тебе, Дашенька, сюрпризы.

Пусть везет тебе в работе,

Ценит босс и коллектив,

Будет пусть всегда для роста

В жизни море перспектив.

Пусть будет позитива очень много,

Чтоб яркой, Даша, жизнь всегда была!

Желаю я, чтоб каждая дорога

Тебя к мечтам заветным привела!

Любви желаю верной и красивой,

Надежных, только преданных друзей!

Будь, Дашенька, веселой и счастливой,

Чтоб складывалась жизнь из ясных дней!

Дашенька, желаю тебе много

Тепла в душе и солнечных деньков,

И счастья необъятного, большого,

Без повода подарков и цветов!

На личике улыбка пусть сияет,

И светлой будет жизнь твоя всегда!

Пусть все, что твое сердце пожелает,

Исполнится легко и без труда!

Дашенька, ты так прекрасна,

Это знают все вокруг,

Мы тебе желаем счастья,

Верных, преданных подруг,

Вдохновляйся на победы,

Позитив не растеряй

И своей улыбкой милой

Всех людей ты покоряй!