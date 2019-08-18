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Сарган: Израильского наркоторговца экстрадировали на родину

Сарган: Израильского наркоторговца экстрадировали на родину
09:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Пресс-секретарь Генпрокурора Украины рассказала, что Амоса Дов Сильвера экстрадировали в Израиль.

В ночь с субботы на воскресенье гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера экстрадировали в Израиль из международного аэропорта Борисполь, сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Сегодня ночью Амос Дов Сильвер экстрадирован в государство Израиль самолетом из международного аэропорта Борисполь", - написала Сарган на своей странице в Фейсбук в воскресенье утром.

Она отметила, что подробности сообщат впоследствии.

Как сообщалось, в субботу, 17 августа, сотрудники Служба безопасности Украины задержали гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера в одной из областей Украины.

В марте текущего года в Киеве был задержан гражданин США и Государства Израиль, разыскиваемый за организацию международного наркокартеля. Израильские правоохранители прислали запрос в прокуратуру Киева с просьбой выдать этого злоумышленника.

Гражданин с двойным гражданством разыскивается компетентными органами Израиля по обвинению в управлении преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, вовлечении несовершеннолетних к использованию опасных наркотиков и участия в других преступлениях, совершенных преступной организацией.

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15 августа, в день запланированной экстрадиции в Израиль, иностранец исчез в международном аэропорту "Борисполь", находясь при сопровождении сотрудников СБУ. По факту его побега прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство по ч.1 ст.393 (побег с места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины.

По информации журналиста Юрия Бутусова, Амоса Дов Сильвера задержали в Умани. Об этом он написал на своей странице в соцсети Фейсбук.

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СБУ, Наркотики, Израиль, Задержание, Амос Дов Сильвер.
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