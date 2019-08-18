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Воскресенье, 18.08.2019

Сеть облетели кадры побега наркобарона Амоса Дов Сильвера (Видео)

В сети появилось видео момента побега наркобарона Амоса Дов Сильвера от силовиков во время экстрадиции в аэропорту "Борисполь". Видео было опубликовано 18 августа на facebook-странице Kyiv Operative. После прохождения рамки металлодетектора в терминале аэропорта перед посадкой на самолет мужчина собрал свои вещи и ожидал, пока сопровождающие его силовики завершат процедуру проверки. В какой-то момент Дов Сильвер взял корзину, в которую клал вещи для прохождения контроля, и поставил ее к другим, после чего направился в сторону выхода из зоны контроля, не привлекая внимания силовиков. Отойдя несколько метров, наркобарон, увидев, что на него не обращают внимания, бросился бежать, вприсядку минуя ограждения. Никакой реакции на его исчезновение со стороны силовиков не последовало.
Украинская правда
Фото: Твитер
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СБУ, Побег, Наркобарон, силовики, Амоса Дов Сильвер.
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