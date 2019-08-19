Хомчак представил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ

Новости Украины:Хомчак представил личному составу нового командующего Сухопутными войсками Сирского.

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак представил личному составу нового командующего Сухопутными войсками генерал-лейтенанта Александра Сирского.

Как сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook, представление нового командующего произошло в Командовании Сухопутными войсками ВСУ.

Представляя нового руководителя самого многочисленного вида ВСУ, Хомчак отметил, что Сирский качественно выполнил свои задачи на предыдущей должности - командующего операцией Объединенных сил.

Как сообщалось ранее, 5 августа президент Украины Владимир Зеленский назначил Сирского командующим Сухопутными войсками ВСУ.