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Полторак: 92% личного состава ВСУ являются профессиональными военными

Полторак: 92% личного состава ВСУ являются профессиональными военными
16:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МОУ

Новости Украины:Более 90% личного состава ВСУ уже являются профессиональными военными.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет, что личный состав Вооруженных сил страны уже на 92% состоит из профессиональных военных.

"Уже удалось дойти до такого уровня, когда 92% личного состава Вооруженных сил являются профессиональными военными. А остальные - это около 20 тыс. - являются срочниками, которые не выполняют задач в районе ООС", - рассказал Полторак в интервью официальному информационному ресурсу Минобороны Украины "Армия Inform", опубликованном в понедельник.

Он отметил, что профессионализация ВСУ – ключевой фактор, при этом его опорным элементом является изменение системы подготовки кадров, которая нуждается в кардинальном изменении.

"… ее надо было менять кардинально, потому что, на мой взгляд, наши военные вузы слишком оторваны от практики. И это не позволяет офицеру принимать правильные решения. Особенно эта "оторванность" была заметной в начале российской агрессии. К сожалению, многие преподаватели умели воевать только на картах и в основном имели теоретическую базу. И когда к такому преподавателю попадает комбриг, который прошел АТО, воевал и принимал решения на поле боя, то качество такого обучения является сомнительным", - пояснил министр.

Полторак обсудил с НАТО реформы оборонной сферы Украины

В связи с этим, рассказал Полторак, в Минобороны привлекают к преподаванию и подготовке опытных боевых офицеров.

"Конечно, надо было изменить и программы обучения, адаптируя к современному опыту. В том числе и во время подготовки за рубежом. Только в США сейчас обучаются более 70 наших военнослужащих", - добавил министр.

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Минобороны, ВСУ, Степан Полторак, ООС.
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