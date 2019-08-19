ОЕОУ выразила протест из-за скандала с женой Нетаньяху

Новости Украины:Объединенная еврейская община Украины выразила протест из-за дезинформации касательно супруги премьер-министра Израиля.

Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ) выразила протест из-за дезинформации касательно супруги премьер-министра Израиля Сары Нетаньяху в украинских и израильских СМИ.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Объединенной еврейской общины Украины.

"Объединенная еврейская община Украины выражает протест против фарса и дезинформации, которые появились в украинских СМИ вокруг ситуации с супругой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сарой Нетаньяху", - подчеркивается в сообщении.

В общине напомнили, что в прессе появилась информация о том, что супруга Биньямина Нетаньяху Сара "якобы устроила ряд скандалов еще до начала официального визита премьер-министра Израиля в Украину".

В комментарии представители общины сообщили, что в случае со "скандалом" в самолете средства массовой информации ссылались на источник, данные которого "не подтвердила канцелярия премьер-министра Израиля".

"Что же касается "брошенного" куска каравая, при внимательном анализе видеоматериалов очевидно, что маленький кусок каравая был случайно уронен, да еще и с попыткой поймать его", - подчеркнули в организации.

"Объединенная еврейская община Украины не исключает, что данные новости культивируются и распространяются с целью испортить и очернить исторически важное событие - визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Украину и его встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также подписание стратегически важных соглашений между государствами. Объединенная еврейская община Украины выступает против подобного предвзятого отношения к непроверенным фактам и призывает украинские СМИ прекратить искусственное разжигание конфликта, которого нет", - заявил руководитель ОЕОУ Михаэль Ткач на своей странице в Facebook.

Кроме этого, отмечается в сообщении, 19 августа самый посещаемый еврейский сайт Украины JewishNews.com.ua, являющийся основным источником новостей для еврейской общины Украины, подвергся массированной DDOS-атаке, именно в то время, когда Беньямин Нетаньяху совместно с президентом Владимиром Зеленским принимали участие в ряде мероприятий, направленных на укрепление украинско-израильских отношений и почтение памяти Жертв Холокоста.

"ОЕОУ связывает вышеупомянутые инциденты", - говорится в сообщении.