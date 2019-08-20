Украина взяла на учет более 1,4 млн переселенцев

В соответствии с Единой информационной базой данных о внутренне перемещенных лицах в Украине учтены 1,4 млн переселенцев из временно оккупированных районов Донбасса и АР Крым.
Об этом сообщает Минсоцполитики.
“По состоянию на 19 августа 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, взяты на учет 1 401 447 переселенцев с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым”, - говорится в сообщении.
Напомним, по сведениям Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах на 12 августа текущего года их количество составило 1 млн 399 тыс. 550.