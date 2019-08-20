Приметы и обряды на 20 августа - День Марины-Пимены

Новости Украины:В народе 20 августа отмечали наступление осени и постепенное завершение лета.

"Пришли Пимены-Марины - не ищи в лесу малины", отошла сладка ягода, уступила место бруснике, а следом за ней и клюква поспешает, рябина соком наливается. Примеряют пестрые желто-красные одежды леса, готовясь к встрече новой хозяйки - осени. А она рядом уже - рукой подать, вот-вот на порог явится. Но пока все больше слезными депешами дождей о себе напоминает да разноцветные открытки листьев на землю сбрасывает.

В народе 20 августа отмечали наступление осени и постепенное завершение лета. Например, наблюдали за журавлями, которые именно в это время отправлялись в теплые края. Начинают 20 августа сеять озимые. Завершается пора летних гроз, а с березы начинают опадать листья. Есть и приметы, важные в этот день!

Двойное название праздник 20 августа получил по именам двух мучеников - преподобного Пимена и мученика Марина. Пимен по прозвищу Многоболезный родился в XI веке и с детства был подвержен различным хворям, будучи очень слабым ребенком. Однажды Пимен стал просить родителей отвести его в Киево-Печерскую лавру. Отец и мать послушали своего сына и, придя в обитель, стали горячо молиться о том, чтобы Пимен выздоровел. Однако сам же Пимен просил Бога продлить его страдания и решил постричься в иночество. В предании говорится о том, что постриг совершили ангелы, и когда несколько обитателей монастыря пришли навстречу Пимену, то нашли его в монашеских одеждах. Долгие годы преподобный болел, но однажды, несмотря на это, смог сам исцелить человека с тяжелым недугом, взяв с него обещание служить ему до самой смерти. Монах был достаточно ленив, и вскоре его снова поразила тяжелая хворь. Пимен вновь излечил человека, дав ему аналогичное наставление. Выздоровел сам Пимен за три дня до своей смерти. Это помогло ему завершить все свои дела и проститься с родственниками.

Кроме того, 20 августа почитается память мученика Марина, который жил во времена правления императоров Галлиена и Валериана в III веке. Согласно преданию, он был казнен язычниками, которые отрубили ему голову.

В День Марины-Пимены на столе обязательно были пироги с малиновой начинкой - этим отмечали завершение лета.

Народные приметы на 20 августа

Аисты уже готовятся улетать на зимовку - осень, по приметам, будет холодной.

Утренний туман после восхода солнца 20 августа рассеивается достаточно быстро - ожидай хорошей погоды.

При виде первого аиста нужно бежать за ним, приседая и кувыркаясь, чтобы ноги не болели, а для того, чтобы от боли в спине избавиться, надо к стене или забору прислониться.

Если при встрече с первым аистом в вашем кармане деньги окажутся, быть вам богатым, если ключи - сытым и благополучным, ну а коли карманы пусты - убытков не избежать.

Пара летящих аистов предвещает замужество и роды. А одинокий аист, стоящий неподвижно на одной ноге - безбрачие.