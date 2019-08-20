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Полторак: В Украине в разы возросло количество военных учений

Полторак: В Украине в разы возросло количество военных учений
10:38 Сегодня Телеграф УНН Фото: Минобороны

Новости Украины:Подготовка украинских войск изменена с учетом стандартов НАТО.

С учетом боевого опыта и стандартов НАТО радикально изменена система подготовки украинских войск. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак, сообщает пресс-служба Минобороны.

"С учетом боевого опыта и стандартов Альянса радикально меняется система подготовки войск. Происходит обновление форм и содержания боевой подготовки. Программы обучения разрабатываются на основе опыта боевых действий", - сказал министр обороны.

По его словам, в разы возросло количество учений. Например, в 2014 году бригадных учений вообще не проводилось, а в 2018 году было проведено 29.

"Командно-штабных учений в 2014 году было проведено - 5, а в 2018 году - 16. Тактических учений в 2014 году мы провели 192, а в 2018 году - 711", - сообщил Полторак.

Полторак: в 2014-2019гг в ВСУ поставлено почти 12тыс. образцов ВВТ

Напомним, начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак представил личному составу нового командующего Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенанта Александра Сырского.

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НАТО, Армия, ВСУ, Степан Полторак, ООС.
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