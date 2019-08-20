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Генпрокуратура заявила об отставке члена Продивуса

Генпрокуратура заявила об отставке члена Продивуса
12:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Отвод члена ВСП произойдет из-за имеющейся у него предвзятости по данному делу, по мнению представителя Генпрокуратуры.

Во время заседания Высшего совета правосудия, где рассматривается вопрос о временном отстранении председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка и судьи этого суда Игоря Погрибниченко, а также судьи Суворовского районного суда Одессы Ивана Шепитко от правосудия, генпрокуратура заявила отвод одному из ее членов.

Представительница Генпрокуратуры заявила отвод члену ВСП Олегу Прудивусу из-за имеющейся у него, по ее мнению, предвзятости по данному делу.

По мнению адвокатов судей, прокуратурой не добавлено ни одного весомого доказательства.

Члены ВСП удалились в совещательную комнату. По возвращении члены ВСП приняли решение удовлетворить отвод Прудивусу.

ГПУ заявила об отводе члену ВСП Николаю Худику также, по мнению Генпрокуратуры, из-за его предвзятости по данному делу.

ВСП объявил 10-минутный перерыв для того, чтобы председатель ОАСК Павел Вовк и представители двух судей ознакомились с протоколом об отводе.

Члены ВСП вернулись из совещательной комнаты и отказали в удовлетворении ходатайства Генпрокуратуры об отводе Худику.

26 июля на сайте НАБУ были обнародованы записи разговоров, которые, по мнению следствия, свидетельствуют о противоправном вмешательстве судей Окружного админсуда Киева в работу Высшей квалификационной комиссии судей, которое заключалось в создании препятствий для проведения квалификационного оценивания судей ОАСК на соответствие занимаемой должности. Во время его прохождения проверяют не только уровень знаний судьи, но и происхождение имущества и причастность к коррупционным скандалам.

В тот же день в ОАСК прошли обыски. Руководитель Управления Сергей Горбатюк заявил, что Генпрокуратура зафиксировала противоправное влияние Окружного админсуда Киева на принятие решений Конституционным судом, Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия, а также влияние на деятельность министерств, ведомств и работу Государственного бюро расследований.

2 августа Генпрокуратура вручила подозрения председателю ОАСК Павлу Вовку, судьям Евгению Аблову и Игорю Погрибниченко, а также судье Суворовского райсуда Одессы Ивану Шепитко, которые фигурируют в записях НАБУ. Судьям инкриминируется препятствование деятельности ВККС, постановление заведомо неправосудных решений и вмешательство в деятельность судебных органов, то есть преступлений, предусмотренных ст. 351-2, ст. 375, ст. 376 Уголовного кодекса.

Решением Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия 8 апреля 2019 года, судья Окружного административного суда города Киева Евгений Аблов отстранен от правосудия.

6 августа генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура планирует передать в Высший совет правосудия (ВСП) представление о мерах пресечения в отношении четырех судей, которым были вручены подозрения.

Луценко о деле ОАСК: Мы подадим ходатайство об избрании меры пресечения судьям

Луценко подчеркнул, что это - одно из самых резонансных дел за последние два года, во время которого в течение 7 месяцев проводились негласные следственные розыскные действия (записи разговоров) в кабинетах судей.

При этом генпрокурор отметил, что четыре подозрения, которые были вручены судьям, не являются последними.

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Генпрокуратура, ВСП, ОАСК, Олегу Прудивус.
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