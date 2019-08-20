Генпрокуратура заявила об отставке члена Продивуса

Во время заседания Высшего совета правосудия, где рассматривается вопрос о временном отстранении председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка и судьи этого суда Игоря Погрибниченко, а также судьи Суворовского районного суда Одессы Ивана Шепитко от правосудия, генпрокуратура заявила отвод одному из ее членов.
Представительница Генпрокуратуры заявила отвод члену ВСП Олегу Прудивусу из-за имеющейся у него, по ее мнению, предвзятости по данному делу.
По мнению адвокатов судей, прокуратурой не добавлено ни одного весомого доказательства.
Члены ВСП удалились в совещательную комнату. По возвращении члены ВСП приняли решение удовлетворить отвод Прудивусу.
ГПУ заявила об отводе члену ВСП Николаю Худику также, по мнению Генпрокуратуры, из-за его предвзятости по данному делу.
ВСП объявил 10-минутный перерыв для того, чтобы председатель ОАСК Павел Вовк и представители двух судей ознакомились с протоколом об отводе.
Члены ВСП вернулись из совещательной комнаты и отказали в удовлетворении ходатайства Генпрокуратуры об отводе Худику.
26 июля на сайте НАБУ были обнародованы записи разговоров, которые, по мнению следствия, свидетельствуют о противоправном вмешательстве судей Окружного админсуда Киева в работу Высшей квалификационной комиссии судей, которое заключалось в создании препятствий для проведения квалификационного оценивания судей ОАСК на соответствие занимаемой должности. Во время его прохождения проверяют не только уровень знаний судьи, но и происхождение имущества и причастность к коррупционным скандалам.
В тот же день в ОАСК прошли обыски. Руководитель Управления Сергей Горбатюк заявил, что Генпрокуратура зафиксировала противоправное влияние Окружного админсуда Киева на принятие решений Конституционным судом, Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия, а также влияние на деятельность министерств, ведомств и работу Государственного бюро расследований.
2 августа Генпрокуратура вручила подозрения председателю ОАСК Павлу Вовку, судьям Евгению Аблову и Игорю Погрибниченко, а также судье Суворовского райсуда Одессы Ивану Шепитко, которые фигурируют в записях НАБУ. Судьям инкриминируется препятствование деятельности ВККС, постановление заведомо неправосудных решений и вмешательство в деятельность судебных органов, то есть преступлений, предусмотренных ст. 351-2, ст. 375, ст. 376 Уголовного кодекса.
Решением Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия 8 апреля 2019 года, судья Окружного административного суда города Киева Евгений Аблов отстранен от правосудия.
6 августа генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура планирует передать в Высший совет правосудия (ВСП) представление о мерах пресечения в отношении четырех судей, которым были вручены подозрения.
Луценко подчеркнул, что это - одно из самых резонансных дел за последние два года, во время которого в течение 7 месяцев проводились негласные следственные розыскные действия (записи разговоров) в кабинетах судей.
При этом генпрокурор отметил, что четыре подозрения, которые были вручены судьям, не являются последними.