Скачать
Вторник, 20.08.2019
Гройсман: Украина вводит экономический безвиз с Израилем
Гройсман: Украина вводит экономический безвиз с Израилем
Гендиректор 1+1 ушел в отставку
Гендиректор 1+1 ушел в отставку
Стартовала продажа билетов на матч сборных Украины и Нигерии
Стартовала продажа билетов на матч сборных Украины и Нигерии
В США погибла в авиакатастрофе известная телеведущая
В США погибла в авиакатастрофе известная телеведущая

Меценаты выделили средства на лестницу от Андреевской церкви до Аллеи художников

Меценаты выделили средства на лестницу от Андреевской церкви до Аллеи художников
15:26 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:По словам мэра столицы, средства на строительство нового туристического объекта предоставила компания "Dragon Capital".

Новую лестницу от Андреевской церкви до Аллеи художников на Владимирской горке город строит за средства меценатов.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook. Мэр также опубликовал видео, как идут работы по возведению нового объекта.

«Сегодня утром наведался на Владимирскую горку, осмотрел как идет строительство новой лестницы от Андреевской церкви до Аллеи художников и парка "Владимирская горка". Это будет еще один очень красивый объект на нашем большом туристическом маршруте в историческом центре Киева. Создает новую привлекательную локацию город в сотрудничестве и при поддержке меценатов. Я благодарен неравнодушным бизнесменам, которые любят Киев и приобщаются к воплощению изменений в нем!», - отметил в видео Кличко.

По его словам, средства на строительство нового туристического объекта предоставила компания "Dragon Capital". Виталий Кличко поблагодарил генерального директора компании за такую поддержку города.

Кличко обратится в Конституционный суд для толкования закона о столице

«Я очень рад инвестировать в Киев. Это – прекрасный город. Я здесь живу уже больше 20 лет, хотя родился в Чехии. Киев очень быстро развивается. И я считаю, что скоро это будет один из самых красивых городов Европы», - сказал генеральный директор "Dragon Capital" Томаш Фиала.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко, Мэр, Меценаты, Аллея художников, Андреевская церква.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 20 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Гороскоп на завтра, 20 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Маникюр 2019: лучшие идеи модного дизайна белого френча
04 Врио главы Николаевской ОГА уволен указом Зеленского
05 "Происшествие с хлебом": Нетаньяху сделал заявление
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
НАБУ допросит Богдана
НАБУ допросит Богдана
Жара до +31, местами грозы: погода на 20-21 августа
Жара до +31, местами грозы: прогноз погоды
Лавров: Для Минских договоренностей нужны дополнительные шаги
Лавров: Для Минска нужны дополнительные шаги
СМИ: Джейми Фокс и Кэти Холмс расстались
СМИ: Джейми Фокс и Кэти Холмс расстались
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь