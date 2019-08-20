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Вовк сложил полномочия главы ОАСК

Вовк сложил полномочия главы ОАСК
16:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:В связи следствия Павел Вовк сложил свои полномочия в окружном административном суде Киева.

Павел Вовк заявил, что сложил полномочия председателя Окружного административного суда города Киева.

Об этом он сказал на заседании ВСП, где рассматривается ходатайство ГПУ об отстранении его от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

"Я не выполняю полномочия председателя суда, снял их по собственному желанию... Учитывая сложившуюся ситуацию, у меня нет времени выполнять представительские функции", - заявил Вовк.

В то же время один из его адвокатов уточнил, что соответствующее заявление Вовк написал 1 августа 2019 года.

Также Вовк отметил, что на сегодняшний день председатель суда не выбран, а исполняющий обязанности председателя суда - один из его заместителей - Владимир Келеберда.

ВСП рассматривает ходатайство заместителя Генерального прокурора Сергея Кизя о временном отстранении судьи окружного административного суда города Киева Павла Вовка от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

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Как сообщалось, 26 июля детективы НАБУ совместно со следователями Управления специальных расследований ГПУ провели обыски в помещениях Окружного админсуда Киева и Суворовского райсуда Одессы в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений председателем и отдельными судьями ОАСК.

2 августа судьи Окружного админсуда Киева Евгений Аблов, Игорь Погрибниченко и его председатель Павел Вовк, а также судья Суворовского райсуда Одессы Иван Шепитко пришли на допрос в Первый следственный отдел Управления спецрасследований Генпрокуратуры, где им вручили уведомление о подозрении.

Следствие считает, что председатель и некоторые судьи ОАСК организовали принятие заведомо неправосудных судебных решений и вмешались в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе ВККСУ во избежание обязательного квалификационного оценивания.

14 августа 2019 года в ВСП сообщили, что к ним поступили ходатайства заместителя генерального прокурора Украины о временном отстранении от правосудия судей Окружного административного суда Украины Павла Вовка, Игоря Погрибниченко и судьи Суворовского районного суда города Одессы Ивана Шепитко.

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ГПУ, НАБУ, Павел Вовк, ОАСК.
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