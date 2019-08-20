Шествие достоинства на День Независимости: как это будет

Новости Украины:Сводная тренировка Шествия достоинства пройдет в среду на взлетной полосе завода "Антонов".

На плацу отдельного Президентского полка во вторник состоялась первая тренировка военнослужащих Вооруженных сил Украины в том составе, в котором они пройдут по Майдану Независимости 24 августа, сводная тренировка Шествия достоинства пройдет в среду на взлетной полосе серийного завода "Антонов".

"В этом году в торжествах примут участие более 350 военнослужащих из Сухопутных войск, Сил специальных операций, Десантно-штурмовых войск, Военно-морских сил, Военно-воздушных сил, ветераны АТО/ООС", - сообщил заместитель начальника управления морально-психологического обеспечения командования Сухопутных войск полковник Сергей Нагорный, которого цитирует информационное агентство Министерства обороны Украины "Армия Inform".

Кроме того, отдельной "коробкой" пройдут ветераны, отмеченные боевыми наградами за участие в АТО/ООС. Также наравне с мужчинами в расчете ВСУ примут участие две женщины-военнослужащие (в "коробке" Сухопутных войск).

В Минобороны отмечают, что Шествие достоинства будет отличаться новым форматом. Вместо традиционного военного парада с демонстрацией боевой техники и авиации - минимальное количество военных и отказ от показа арсенала вооружений.

В этот раз участие в мероприятии примут только те, кто отличился на службе или имеет ведомственные награды либо же государственные награды.

Во время торжеств 24 августа двух военнослужащих удостоят звания Героя Украины (один из них получит награду во время онлайн трансляции из Северодонецка, где сейчас выполняет миссию по защите Украины). Еще несколько бойцов станут кавалерами орденов Богдана Хмельницкого ІІ-ІІІ степеней и "За мужество".

По информации "Армия Inform", сводная масштабная тренировка с участием всех военных и других формирований состоится в среду, 21 августа, на взлетной полосе завода "Антонов".

Режиссерами Шествия достоинства стали клипмейкер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко, первая репетиция прошла 15 августа на заводе "Антонов".

9 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил не проводить дорогой помпезный парад на День Независимости, а выделить 300 млн грн на премии украинским военным.

В конце июля руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан анонсировал проведение Шествия достоинства на главной улице Киева в День независимости Украины с участием военнослужащих и ветеранов АТО вместо проведения военного парада.

Кроме того, представители ветеранских организаций, волонтеры и Союз семей погибших героев анонсировали проведение в День Независимости, 24 августа, Марша защитников Украины. Ожидается, что в марше примут участие более 7 тыс. ветеранов со всей Украины, 1,5 тыс. гражданских лиц, около 500 военных волонтеров, а также капелланы, которых ожидается около ста человек.