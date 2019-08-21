Прогноз погоды на 21-22 августа: теплая погода не покидает Украину

Новости Украины:Теплая погода сохраниться еще на несколько дней.

В среду, 21 августа, в Украине ожидается небольшая облачность, местами осадки, днем воздух прогреется до 31 градуса тепла.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер

северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +28…+31 градуса.

Прогноз погоды на среду, 21 августа, в городах Украины:

Ужгород – +29..+31, переменная облачность, дождь с грозами

Львов – +28...+30, переменная облачность, дождь с грозами

Ивано-Франковск – +29...+31, переменная облачность, дождь с грозами

Тернополь – +29...+31, переменная облачность, дождь с грозами

Черновцы – +30...+32, переменная облачность, дождь с грозами

Хмельницкий – +30...+32, переменная облачность, дождь с грозами

Луцк – +29...+31, переменная облачность,дождь с грозами

Ровно – +30...+32, переменная облачность, дождь с грозами

Житомир – +30...+32, переменная облачность, сухо

Винница – +30...+32, переменная облачность, сухо

Одесса – +30...+32, переменная облачность, сухо

Николаев – +30...+32, переменная облачность, сухо

Херсон – +30...+32, переменная облачность, сухо

Симферополь – +30...+32 переменная облачность, сухо

Кропивницкий – +30...+32, переменная облачность, сухо

Черкассы – +30...+32, переменная облачность, сухо

Чернигов – +29...+30,переменная облачность, сухо

Сумы – +28...+30,переменная облачность, сухо

Полтава – +29...+31,переменная облачность, сухо

Днепр – +29...+31, переменная облачность, сухо

Запорожье – +29...+31, переменная облачность, сухо

Донецк – +30...+32, переменная облачность, сухо

Луганск – +30...+32, переменная облачность, сухо

Харьков – +29...+31, переменная облачность, сухо

Киев – +30..+32, переменная облачность, сухо

Прогноз погоды на 21 августа

Прогноз 22 августа

На севере ожидается небольшая облачность, местами дождь с грозами, днем кое-где грозы, ветер северный,5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +26…+28 градуса.

В центре Украины переменная облачность с прояснениями, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +30…+32 градуса, в Полтавской области ожидатся дождь с грозой.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градусов, днем +30…+32 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков,ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22 градусов, днем +30…+32 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22 градусов, днем +33…+34 градусов.

22 августа в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +24…+26 градус.