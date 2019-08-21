Прогноз погоды на 21-22 августа: теплая погода не покидает Украину

В среду, 21 августа, в Украине ожидается небольшая облачность, местами осадки, днем воздух прогреется до 31 градуса тепла.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер
северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +28…+31 градуса.
Прогноз погоды на среду, 21 августа, в городах Украины:
Ужгород – +29..+31, переменная облачность, дождь с грозами
Львов – +28...+30, переменная облачность, дождь с грозами
Ивано-Франковск – +29...+31, переменная облачность, дождь с грозами
Тернополь – +29...+31, переменная облачность, дождь с грозами
Черновцы – +30...+32, переменная облачность, дождь с грозами
Хмельницкий – +30...+32, переменная облачность, дождь с грозами
Луцк – +29...+31, переменная облачность,дождь с грозами
Ровно – +30...+32, переменная облачность, дождь с грозами
Житомир – +30...+32, переменная облачность, сухо
Винница – +30...+32, переменная облачность, сухо
Одесса – +30...+32, переменная облачность, сухо
Николаев – +30...+32, переменная облачность, сухо
Херсон – +30...+32, переменная облачность, сухо
Симферополь – +30...+32 переменная облачность, сухо
Кропивницкий – +30...+32, переменная облачность, сухо
Черкассы – +30...+32, переменная облачность, сухо
Чернигов – +29...+30,переменная облачность, сухо
Сумы – +28...+30,переменная облачность, сухо
Полтава – +29...+31,переменная облачность, сухо
Днепр – +29...+31, переменная облачность, сухо
Запорожье – +29...+31, переменная облачность, сухо
Донецк – +30...+32, переменная облачность, сухо
Луганск – +30...+32, переменная облачность, сухо
Харьков – +29...+31, переменная облачность, сухо
Киев – +30..+32, переменная облачность, сухо
Прогноз погоды на 21 августа
Прогноз 22 августа
На севере ожидается небольшая облачность, местами дождь с грозами, днем кое-где грозы, ветер северный,5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +26…+28 градуса.
В центре Украины переменная облачность с прояснениями, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +30…+32 градуса, в Полтавской области ожидатся дождь с грозой.
На востоке Украины облачно с прояснениями, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градусов, днем +30…+32 градусов.
На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков,ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22 градусов, днем +30…+32 градусов.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22 градусов, днем +33…+34 градусов.
22 августа в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +24…+26 градус.