Теперь признавать участниками боевых действий будет Минветеранов

Новости Украины:Участниками боевых действий теперь будет признавать Минветеранов.

Кабинет Министров передал Министерству по делам ветеранов полномочия по рассмотрению материалов о предоставлении или лишении статуса участников боевых действий и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели или инвалидности участников АТО/ООС.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства в среду.

Как отмечается в пояснительной записке к постановлению, ее целью является “передача полномочий Министерства социальной политики и ликвидированной Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции в Министерство по делам ветеранов Украины в части заказа изготовления льготных удостоверений, рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) или инвалидности лиц, которые принимали участие в АТО/ООС”.