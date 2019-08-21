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Инспекторам Гоструда вновь разрешили проводить проверки

Инспекторам Гоструда вновь разрешили проводить проверки
17:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Кабинет министров Украины вновь разрешил инспекторам Гоструда проводить проверки.

Кабинет министров Украины вновь разрешил инспекторам Государственной службы труда проводить инспекционные проверки предпринимателей, хотя в мае Шестой апелляционный административный суд отменил правительственное постановление, санкционировавшее такие проверки.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

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Согласно проекту постановления, которым располагает агентство, инспекторы труда имеют право беспрепятственно и без предварительного уведомления в любое время суток (с учетом требований законодательства об охране труда) приходить с инспекционными посещениями в любые производственные, служебные, административные помещения объекта посещения, ознакомляться с любыми документами, ведение которых предусмотрено законодательством о труде и которые содержат информацию о предмете проверки.

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Все по теме:

Кабмин, Кабинет Министров Украины, Труд, Профсоюз, Владимир Гройсман.
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