В ОБСЕ назвали дату следующего заседания ТКГ

Новости Украины:В ОБСЕ считают, что "хлебное" перемирие этого года является самым действенным, так как обошлось без гражданских потерь.

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится 4 сентября.

Об этом сказал журналистам в Минске спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, сообщает БЕЛТА.

Он также заявил, что начавшееся 21 июля перемирие на востоке Украины является самым действенным по сравнению с вводившимися ранее.

"Перемирие, согласованное ТКГ, и вступившее в силу 21 июля, продолжает приносить плоды. По сравнению с другими перемириями, объявленными ранее, оно является самым действенным. Сегодня, спустя 30 дней после его начала, среднее число нарушений режима прекращения огня является значительно ниже, чем до его вступления в силу", - отметил Сайдик.

По данным СММ ОБСЕ, с начала перемирия не зарегистрировано ни одного убитого гражданского вследствие обстрелов, лишь один человек был ранен, сказал Сайдик. "Это явно доказывает важность принимаемых нами соглашений о перемирии. Я еще раз настоятельно призываю стороны и далее полностью соблюдать обязательства, особенно с учетом начала учебного года", - заявил он.

Как сообщалось ранее, украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы 21 августа проинформировала о готовности начать ремонт моста в Станице Луганской 22 августа, но подчеркнула, что к началу работ на мосту должен быть демонтирован блокпост боевиков ОРЛО. В дальнейшем демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон в районе КПВВ "Станица Луганская" должен проходить одновременно и зеркально.