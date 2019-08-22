Депутат Сотник хочет через суд отменить решение по результатам проверки декларации

В Окружной административный суд города Киев поступил иск от народного депутата Елены Сотник к Национальному агентству по вопросам предупреждения коррупции об отмене решения о результатах проверки ее декларации за 2017 год.
"В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Елены Сотник к Национальному агентству по вопросам предупреждения коррупции об отмене решения о результатах проверки ее декларации за 2017 год", - говорится в сообщении пресс-службы суда.
Как отмечается, истец считает решение НАПК от 19 июля 2019 года необоснованным, противоправным и вынесенным вопреки действующему законодательству Украины.
Кроме того, информируют в пресс-службе, вместе с иском в суд поступило заявление о его обеспечении.
В частности, истец просит суд приостановить действие оспариваемого решения НАПК до вступления в законную силу судебного решения по данному делу.
Сейчас решается вопрос относительно открытия производства по административному делу и наличии правовых оснований принятия мер по обеспечению иска.