Впервые в Украине установили правила, как организовать инклюзивное обучение вне школы

Новости Украины:Правительство определило, как дети с особыми образовательными потребностями будут учиться вне школы.

Кабинет министров Украины принял постановление, которым определил порядок организации инклюзивных групп во внешкольном образовательном учреждении. Решение принято 21 августа во время заседания, сообщила пресс-служба Минздрава.

"Принятое постановление впервые в Украине устанавливает четкие правила, как организовать инклюзивное обучение вне школы. В документе мы прописали все необходимые шаги - от того, что делать родителям для зачисления ребенка, к действиям администрации заведения и его учредителей. Это очень важно, ведь наша цель - развивать инклюзии в различных учебных заведениях. Ранее такие же порядки уже были утверждены для детских садов, школ, профтех и вузов. То есть с сегодняшнего дня правила организации инклюзии уже есть для всех уровней образования", - отметил первый заместитель министра образования и науки Павел Хобзей.

Как отмечается, чтобы ребенка с особыми образовательными потребностями причислили к внешкольному учреждению, его родителям или законным представителям необходимо подать соответствующее заявление.

"К нему необходимо приложить документы, подтверждающие наличие ООП (вывод ИРЦ, индивидуальная программа реабилитации лица с инвалидностью)", - отметили в пресс-службе.

Руководитель учреждения обязан создать инклюзивное группу. Он также должен сформировать команду психолого-педагогического сопровождения, в которую входят педагогические работники, администрация заведения и при необходимости другие специалисты. Эта команда работает над разработкой индивидуального учебного плана вместе с ребенком с особыми образовательными потребностями и его родителями.

Отмечается, что для старта работы инклюзивного группы заведение внешкольного образования должно отвечать таким требованиям, как архитектурная доступность зданий, помещений и прилегающей территории, поддержка принципов универсального дизайна в сфере образования, соответствующая материально-техническая и учебно-методическая база. Эти требования должны обеспечить администрация и основатели заведения.