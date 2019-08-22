Приметы и обряды на 22 августа - День Матвея

Новости Украины:Говорили, что на Матвея вода в реках и озерах остывает – в воздухе уже начинает чувствоваться осень. Были и важные приметы!

В церкви 22 августа почитают память святого Матфия – одного из учеников Иисуса, который стал одним из 12 апостолов после Иуды Искариота. В книге Деяния Апостолов имя Матфия упоминается всего один раз. О нем говорится, когда Петр предлагает апостолам выбрать ученика, который займет место Иуды, предавшего Иисуса и покончившего жизнь самоубийством. Тогда выбор стоял между Матфием и Варсавой. В результате жребия 12-ым апостолом стал Матфий. Другие сведения о жизни Матфия можно получить из более поздних источников. Так, например, в книге Димитрия Ростовского говорится, что Матфий был рожден в Вифлееме и под руководством Симеона Богоприимца обучался Закону Божию. Он был одним из 70-ти самых лучших учеников Иисуса и позже вместе с 12-тью апостолами стал свидетелем сошествия Святого Духа. Далее проповедовал в Иудее и Иерусалиме. Пишется, что Матфий обладал чудодейственными способностями – помогал больным и изгонял бесов из людей. Много раз его жизни угрожала опасность, но он постоянно ее избегал. Однако однажды беда не обошла Матфия стороной. Известно, что члены синедриона все-таки схватили Матфия и обвинили его в распространении христианства. Доподлинно неизвестно, каким образом умер Матфий. По одним сведениям, он был распят на кресте. Также имеется информация о том, что его побили камнями.

Также существовало поверье о том, что в день Матвея (Матфия), 22 августа,к коровьему вымени прикрепляется большое количество змей, которые высасывают молоко. Именно поэтому 22 августа старались не выпускать скотину из хлева в это день и особо тщательно соблюдали все обычаи и приметы, связанные с этими животными. Например, хозяйке 22 августа нельзя было доить корову в одиночестве. Подойник никогда не ставили на стул или кадку – иначе у коровы молоко пропадет.

Народные приметы на 22 августа

Если на Лаврентия устанавливается жаркая погода, либо идут дожди, то такими же будут и следующие несколько дней, а осень значительно затянется по времени.

Нужно посмотреть на воду в полдень 22 августа. Если она тихая, то осень тоже будет спокойной, а зимой вьюг практически не будет.

Обильная роса утром 22 августа предвещает солнечный и теплый день.