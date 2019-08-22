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Четверг, 22.08.2019
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Именины (День Ангела) Матвея: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Матвея: значение имени и поздравления
08:46 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Матвей – древнееврейское имя, которое означает "Дарованный Богом", "Божий дар".

Матвей – древнееврейское имя. Святым покровителем считается Матфей Левий, апостол из 12-ти и евангелист, бывший мытарь, бросивший свое дело, вняв слову Господа. На Руси известен и Матвей Преподобный, один из великих учителей церкви, архимандрит, Новоторжский чудотворец, первый подвижник из иноков на Руси. Родился в X веке. Прибыл вместе со своими братьями на службу к сыну князя Владимира - Борису, княжившему тогда в Ростове. Скончался в глубокой старости.

Он растет крепеньким, здоровым мальчиком, не докучает никому своими капризами, его не увидишь во дворе дерущимся с мальчишками или хлюпающим с удовольствием по грязи. Матюша - сама честность: если его послали в магазин, будьте уверены, сдачу он вернет полностью. В школе учится без увлечения, но прилежно. Точно так же, став взрослым, работает скорее из чувства долга, чем движимый энтузиазмом.

У взрослого Матвея далеко не все так гладко в жизни, как у маленького Матюши. Эти мужчины лишены честолюбивых планов, им чужд карьеризм, они не любят выделяться из толпы. Их главная черта - чрезвычайная скромность. Они тихо и терпеливо делают свое дело, не ожидая наград. Бывает, правда, что у Матвея вдруг просыпается боевой дух (в особенности это относится к "зимним") - кажется, готов все смести на своем пути. Однако не успеет смолкнуть последний звук боевой трубы, как Матвей уже успокоился и забыл о своем порыве.

Матвей не терпит конфликтных ситуаций, он чувствует себя просто больным, когда оказывается их свидетелем. Миротворчество - в крови у Матвея (недаром он "дарованный богом"!), не успокоится, пока хоть ненадолго не примирит всех. Высокого положения в жизни Матвеи не достигают.

Брак Матвея редко бывает счастливым, но, нажив детей, он будет терпеливо нести свой крест. Он любящий сын, однако, его жена плохо ладит со свекровью, и это еще один предмет беспокойства Матвея. Эти неприметные добрые люди имеют твердые нравственные принципы и живут в соответствии с ними.

Поздравления

Я не знаю парня лучше,

Красивее и умней,

Чем наш друг, товарищ верный

Просто сказочный Матвей.

 

Поздравляю с днем великим

И желаю не хворать.

Цели ставить, добиваться,

Не переставать мечтать.

 

Другом быть всегда надежным,

И защитой для семьи.

За звездой своей заветной

Сквозь препятствия иди.

Ты всегда инициатор

Сложных и больших затей.

Ты - великий реформатор

И придумщик, наш Матвей.

 

Пусть талант твой процветает

И приносит прибыль.

Чтоб всегда был у руля,

Из игры не выбыл.

 

Пусть любовь тебя накроет,

Как волна цунами.

Чтобы жил всегда счастливо,

И не знал страданий.

Лучшие СМС-поздравления с днем рождения

Ты очень добрый по своей натуре,

И яркости тебе не занимать,

И если даже в жизни хмуро,

Стараешься не раскисать.

 

Матвей, сегодня в день особый,

Успеха и удачи пожелать хочу,

Пусть сбудутся мечты, желанья,

И все пусть будет по плечу.

 

И пусть покинут дом невзгоды,

И счастье ты свое найдешь,

И пусть отступит все плохое,

И ты красиво заживешь!

В плен желаю не попасться

Роковых тебе страстей.

Будь настойчивым и сильным,

Наш блистательный Матвей.

 

Пусть машина твоей жизни

Мчит лишь прямо по шоссе.

Пусть таится доля фарта

В ее каждом колесе.

 

Будь водителем отважным,

Поворот не пропусти

Тот, где ждет тебя удача,

На него скорей сверни.

Оригинальные поздравления с днем рождения

Матвей счастливым каждый час

Пусть будет без трагичной ноты,

В делах пусть будет высший класс,

В карманы пусть текут банкноты,

В любви пусть верность, пониманье,

В семье без горя и потерь,

Добьешься ты своим стараньем

Всех нужных благ, ты только верь!

Ты любимец дивных женщин,

Ты в фаворе у друзей,

Ты один такой на свете,

Безупречный наш Матвей.

 

Пожелать хотим успехов,

Лидером в работе будь,

К счастью и любви глубокой

Пусть звезда укажет путь.

 

Воплощаются пусть цели,

Силы хватит пусть на все,

Пусть лукавая улыбка

Красит доброе лицо.

Матвей счастливым каждый час

Пусть будет без трагичной ноты,

В делах пусть будет высший класс,

В карманы пусть текут банкноты,

В любви пусть верность, пониманье,

В семье без горя и потерь,

Добьешься ты своим стараньем

Всех нужных благ, ты только верь!

Дорогой наш, милый друг,

Чудо-человек Матвей,

Чувство юмора твое

Делает тебя сильней,

Ну а мы с тобой всегда,

Чтобы не случилось вдруг,

Счастье пусть к тебе придет,

Освещает все вокруг.

Ты надежды не теряй,

Верь в себя и не забудь,

если трудности придут,

Ты сильней их все же будь!

Матвею я желаю сильным быть мужчиной,

Свои чтоб интересы развивал.

На сердце у него, пускай не будет льдины,

Желаю, чтоб от чувств порхал.

 

Любви желаю сладкой как клубника,

Чтобы здоровым был будто титан.

Чтобы судьба его не обижала,

И ключ от счастья чтоб был дал.

Короткие поздравления с Днем рождения

С днем рождения, Матвей!

Будет жизнь пусть веселей!

Вот прими наш поздравок

В день рождения, дружок:

 

Пусть же в сердце живет сказка,

Относись к любимой с лаской,

Будет в жизни пусть богатство,

И с друзьями создай братство!

 

Успевай всегда во всем!

Утром, вечером и днем

Радость всем всегда неси,

Верь, надейся и люби!

Для Матвея поздравок читаем,

Поздравляя с праздником его,

Он - великий, это точно знаем,

Независимо от мнения кого,

Ты, Матвей, заслужишь уваженья

В значимых в судьбе кругах,

А сегодня принимай ты поздравленье

И наш поздравок, что держим мы в руках.

Наш повелитель солнца и зверей,

Любимый сын и муж - Матвей.

Трудолюбив, талантлив, любопытен,

И даже, где-то симпатичен.

 

В двух измерениях живет,

Он все исследует, найдет.

И поздравок наш в тот же миг,

В научный подвиг превратит.

Красивые поздравление с днем рождения

Всем без исключения всегда помогаешь,

Милый и славный, добрый Матвей,

Всех без слов всегда понимаешь,

Душой только ты, никогда не старей.

 

И в день твой особый, достатка и счастья,

И пусть везет тебе в жизни сполна,

И пусть отойдет горе, ненастье,

Реальностью станет твоя вмиг мечта!

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