Именины (День Ангела) Матвея: значение имени и поздравления

Матвей – древнееврейское имя. Святым покровителем считается Матфей Левий, апостол из 12-ти и евангелист, бывший мытарь, бросивший свое дело, вняв слову Господа. На Руси известен и Матвей Преподобный, один из великих учителей церкви, архимандрит, Новоторжский чудотворец, первый подвижник из иноков на Руси. Родился в X веке. Прибыл вместе со своими братьями на службу к сыну князя Владимира - Борису, княжившему тогда в Ростове. Скончался в глубокой старости.
Он растет крепеньким, здоровым мальчиком, не докучает никому своими капризами, его не увидишь во дворе дерущимся с мальчишками или хлюпающим с удовольствием по грязи. Матюша - сама честность: если его послали в магазин, будьте уверены, сдачу он вернет полностью. В школе учится без увлечения, но прилежно. Точно так же, став взрослым, работает скорее из чувства долга, чем движимый энтузиазмом.
У взрослого Матвея далеко не все так гладко в жизни, как у маленького Матюши. Эти мужчины лишены честолюбивых планов, им чужд карьеризм, они не любят выделяться из толпы. Их главная черта - чрезвычайная скромность. Они тихо и терпеливо делают свое дело, не ожидая наград. Бывает, правда, что у Матвея вдруг просыпается боевой дух (в особенности это относится к "зимним") - кажется, готов все смести на своем пути. Однако не успеет смолкнуть последний звук боевой трубы, как Матвей уже успокоился и забыл о своем порыве.
Матвей не терпит конфликтных ситуаций, он чувствует себя просто больным, когда оказывается их свидетелем. Миротворчество - в крови у Матвея (недаром он "дарованный богом"!), не успокоится, пока хоть ненадолго не примирит всех. Высокого положения в жизни Матвеи не достигают.
Брак Матвея редко бывает счастливым, но, нажив детей, он будет терпеливо нести свой крест. Он любящий сын, однако, его жена плохо ладит со свекровью, и это еще один предмет беспокойства Матвея. Эти неприметные добрые люди имеют твердые нравственные принципы и живут в соответствии с ними.
Поздравления
Я не знаю парня лучше,
Красивее и умней,
Чем наш друг, товарищ верный
Просто сказочный Матвей.
Поздравляю с днем великим
И желаю не хворать.
Цели ставить, добиваться,
Не переставать мечтать.
Другом быть всегда надежным,
И защитой для семьи.
За звездой своей заветной
Сквозь препятствия иди.
Ты всегда инициатор
Сложных и больших затей.
Ты - великий реформатор
И придумщик, наш Матвей.
Пусть талант твой процветает
И приносит прибыль.
Чтоб всегда был у руля,
Из игры не выбыл.
Пусть любовь тебя накроет,
Как волна цунами.
Чтобы жил всегда счастливо,
И не знал страданий.
Ты очень добрый по своей натуре,
И яркости тебе не занимать,
И если даже в жизни хмуро,
Стараешься не раскисать.
Матвей, сегодня в день особый,
Успеха и удачи пожелать хочу,
Пусть сбудутся мечты, желанья,
И все пусть будет по плечу.
И пусть покинут дом невзгоды,
И счастье ты свое найдешь,
И пусть отступит все плохое,
И ты красиво заживешь!
В плен желаю не попасться
Роковых тебе страстей.
Будь настойчивым и сильным,
Наш блистательный Матвей.
Пусть машина твоей жизни
Мчит лишь прямо по шоссе.
Пусть таится доля фарта
В ее каждом колесе.
Будь водителем отважным,
Поворот не пропусти
Тот, где ждет тебя удача,
На него скорей сверни.
Матвей счастливым каждый час
Пусть будет без трагичной ноты,
В делах пусть будет высший класс,
В карманы пусть текут банкноты,
В любви пусть верность, пониманье,
В семье без горя и потерь,
Добьешься ты своим стараньем
Всех нужных благ, ты только верь!
Ты любимец дивных женщин,
Ты в фаворе у друзей,
Ты один такой на свете,
Безупречный наш Матвей.
Пожелать хотим успехов,
Лидером в работе будь,
К счастью и любви глубокой
Пусть звезда укажет путь.
Воплощаются пусть цели,
Силы хватит пусть на все,
Пусть лукавая улыбка
Красит доброе лицо.
Матвей счастливым каждый час
Пусть будет без трагичной ноты,
В делах пусть будет высший класс,
В карманы пусть текут банкноты,
В любви пусть верность, пониманье,
В семье без горя и потерь,
Добьешься ты своим стараньем
Всех нужных благ, ты только верь!
Дорогой наш, милый друг,
Чудо-человек Матвей,
Чувство юмора твое
Делает тебя сильней,
Ну а мы с тобой всегда,
Чтобы не случилось вдруг,
Счастье пусть к тебе придет,
Освещает все вокруг.
Ты надежды не теряй,
Верь в себя и не забудь,
если трудности придут,
Ты сильней их все же будь!
Матвею я желаю сильным быть мужчиной,
Свои чтоб интересы развивал.
На сердце у него, пускай не будет льдины,
Желаю, чтоб от чувств порхал.
Любви желаю сладкой как клубника,
Чтобы здоровым был будто титан.
Чтобы судьба его не обижала,
И ключ от счастья чтоб был дал.
С днем рождения, Матвей!
Будет жизнь пусть веселей!
Вот прими наш поздравок
В день рождения, дружок:
Пусть же в сердце живет сказка,
Относись к любимой с лаской,
Будет в жизни пусть богатство,
И с друзьями создай братство!
Успевай всегда во всем!
Утром, вечером и днем
Радость всем всегда неси,
Верь, надейся и люби!
Для Матвея поздравок читаем,
Поздравляя с праздником его,
Он - великий, это точно знаем,
Независимо от мнения кого,
Ты, Матвей, заслужишь уваженья
В значимых в судьбе кругах,
А сегодня принимай ты поздравленье
И наш поздравок, что держим мы в руках.
Наш повелитель солнца и зверей,
Любимый сын и муж - Матвей.
Трудолюбив, талантлив, любопытен,
И даже, где-то симпатичен.
В двух измерениях живет,
Он все исследует, найдет.
И поздравок наш в тот же миг,
В научный подвиг превратит.
Всем без исключения всегда помогаешь,
Милый и славный, добрый Матвей,
Всех без слов всегда понимаешь,
Душой только ты, никогда не старей.
И в день твой особый, достатка и счастья,
И пусть везет тебе в жизни сполна,
И пусть отойдет горе, ненастье,
Реальностью станет твоя вмиг мечта!