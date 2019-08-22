Скачать
Четверг, 22.08.2019
Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном: обсудили РФ
Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном: обсудили РФ
В МИД Украины прокомментировали встречу Путина и Макрона
В МИД Украины прокомментировали встречу Путина и Макрона
Эспаньол - Заря: где и когда смотреть матч
Эспаньол - Заря: где и когда смотреть матч
"Танцы со звездами 2019": все пары нового сезона танцевального шоу
"Танцы со звездами 2019": все пары нового сезона танцевального шоу

Почти 800 автозаправочных станций в Украине работают без лицензий

Почти 800 автозаправочных станций в Украине работают без лицензий
16:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Нефтегазовая Ассоциация Украины провела сверку информации о местах розничной торговли топливом с признаками нарушения норм действующего законодательства.

Почти 800 автозаправочных станций в Украине отсутствуют в реестре лицензиатов, говорится в сообщении Нефтегазовой ассоциации Украины.

«Нефтегазовая Ассоциация Украины провела сверку информации о местах розничной торговли топливом с признаками нарушения норм действующего законодательства, которые размещены на ресурсе perevirAZS.info с публичным реестром лицензиатов и мест, на которые получены лицензии, размещенном на сайте ГФС. Ассоциация отметила, что 780 таких объектов отсутствуют в реестре лицензиатов, соответственно, продолжают работу без лицензии», - сказано в сообщении.

В связи с этим ассоциация направила официальное обращение в ГФС с просьбой провести проверки таких мест на предмет наличия лицензий и регистрации таких мест в качестве акцизных складов в СЭАРТ (система электронного администрирования реализации топлива) и других нарушений.

СМИ: Трамп "создал" спрос на российскую нефть

Отмечается, что штраф за розничную торговлю без лицензий составляет 250 тыс. грн, а за хранение или торговлю топливом на незарегистрированном в СЭАРТ акцизном складе – 1 млн грн, за повторное нарушение – 2 млн грн. Также есть законные основания для конфискации топлива и оборудования.

Также в ассоциации призывали граждан проверять наличие лицензии на АЗС при помощи открытого реестра лицензиатов и мест, на которые выдана лицензия на сайте ГФС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автозаправки, ГФС, Нефтегазовая Ассоциация Украины, СЭАРТ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вы будете удивлены: в какой стране самое здоровое питание
02 Военнослужащим будут засчитывать периоды службы в страховой стаж
03 Гороскоп на завтра, 22 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Прогноз погоды в Украине на 22-23 августа: солнце продолжает радовать украинцев
05 "Список Сенцова": в Лефортово подтвердили о переводе украинских заключенных
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Евросолидарность&quot; предлагает всех своих депутатов в комитеты ВР
"Евросолидарность" предлагает всех своих депутатов в комитеты ВР
ГФС сообщила, сколько &quot;евроблях&quot; растаможили украинцы
ГФС сообщила, сколько "евроблях" растаможили украинцы
Стефанчук не исключает сокращения комитетов ВР и министерств
Стефанчук не исключает сокращения комитетов ВР и министерств
Xiaomi Mijia LCD: новый планшет для рисования, способный работать год без подзарядки
Xiaomi Mijia LCD: новый планшет для рисования, способный работать год без подзарядки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь