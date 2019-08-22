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Кабмин освободил Ильенко от должности главы Госкино

Кабмин освободил Ильенко от должности главы Госкино
17:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Кабинет министров освободил Филиппа Ильенко от должности председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Соответствующее распоряжение от 21 августа под № 642 обнародовано на Правительственном портале.

"Освободить Ильенко Филиппа Юрьевича от должности председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино по собственному желанию", - говорится в документе.

Глава Госкино Украины написал заявление об увольнении с должности по собственному желанию

Как сообщалось ранее, председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко 19 августа заявил о том, что уходит с поста. Он отметил, что за 5 лет был пройден "сногсшибательный путь от полного коллапса киноиндустрии в 2014 году до лучших показателей развития отрасли за весь период независимости", и выразил надежду, что все достижения Госкино будут продолжены.

Ильенко также отметил, что всю свою дальнейшую деловую, творческую, общественно-политическую деятельность связывает исключительно с украинским национальным кинематографом.

Филипп Ильенко был назначен председателем Госкино в августе 2014 года.

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Кабмин, Кабинет Министров Украины, Госкино, Филипп Ильенко.
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