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День государственного флага: интересные факты

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День государственного флага: интересные факты
08:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:День флага Украины отмечают 23 августа в память о событиях 1991 года.

Ежегодно 23 августа, за сутки до празднования Дня Независимости, Украина отмечает День государственного флага. Дата была выбрана в память о событиях 1991 года, когда в здание Верховной Рады группа народных депутатов внесла сине-желтый флаг.

Сам праздник является относительно новым и был учрежден указом второго президента Украины Леонида Кучмы "О Дне Государственного Флага Украины" от 23 августа 2004 года. Установлен он с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины.

Сине-желтый флаг: символическое значение цветов

Государственный флаг Украины утвержден Верховной Радой 28 января 1992 года. Это прапор из двух равновеликих горизонтальных полос синего (вверху) и желтого (внизу) цветов, с соотношением ширины флага к его длине 2:3.

Согласно самому популярному толкованию цветовой гаммы флага, синяя его полоска символизирует ясное небо, а желтая – золотые пшеничные нивы.

Некоторые же утверждают, что в действительности цвета нашего флага издавна символизируют две главные стихии природы – воду и огонь. При этом с религиозной точки зрения желтый (золотой) цвет – олицетворяет Творца и в целом Высшую духовность, а синий – все земное.

История государственного флага:

Первое историческое упоминание о сочетании синего и желтого элементов в официальной символике датируется 1256 годом – днем основания Львова. Герб этого города, в частности, украсил золотой лев на синем фоне.

Золотой и синий цвета с XIV века официально использовались в гербе Русского королевства. Также эти цвета есть и на гербах местной знати, князей, шляхтичей. Сочетание символических для страны цветов находим и во время казачества, особенно начиная с XVIII века.

Часто у запорожцев были синие знамена, украшенные золотистыми орнаментами, образами православных святых или же казаков.

Сочетание синего и желтого цветов окончательно оформилось как единонациональное в начале XX века. Так, первое официальное признание сине-желтого флага состоялось 22 марта 1918 года.

Тогда Центральная Рада приняла закон, утвердив сочетание желтого и голубого как флаг Украинской Народной Республики.

Примечательно, что до сих пор ведутся дискуссии вокруг того, каким образом располагались цвета на флаге УНР: голубой вверху и желтый внизу, или наоборот – с желтым вверху. Ученые сходятся на том, что не существует документов, которыми в УНР утверждался бы именно "желто-голубой" порядок полос.Поэтому вполне возможно, что использовались оба варианта флага.

Почему украинский флаг предлагают перевернуть

Правильное название Государственного флага Украины – сине-желтый. Его цвета расположены в таком порядке: вверху – синий, внизу – желтый.

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В то же время, не всем нравится такая последовательность размещения цветов, поэтому полосы государственного флага предлагают поменять местами. Эту идею часто аргументируют фен-шуем и украинской историей.


Сторонники идеи "переворачивания" флага, в частности, заявляют, что такой порядок цветов – едва ли не основная причина несчастий Украины. Поэтому, по их утверждению, для расцвета Украины нужно только "перевернуть" флаг.

Что касается "исторического" аргумента, то, действительно, порядок полос на флаге долгое время был неопределенным, поэтому использовали оба варианта. Однако, начиная с 1848 года, постепенно стал преобладать сине-желтый вариант, который, в конечном счете, и закрепили в XX веке.

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