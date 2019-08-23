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Пятница, 23.08.2019
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Именины (День Ангела) Вячеслава: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Вячеслава: значение имени и поздравления
08:40 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Новости Украины:Вячеслав может быть полностью морально раздавлен и ему очень тяжело будет встать вновь на ноги, обрести силу и веру в себя.

Имя Вячеслав произошло от древнерусских слов "вяче", означающее "больше", и "слав", то есть "слава". Это имя славянское и переводится как "более славный", "самый славный". Старинная форма имени – Вечеслав, Вяцеслав. Аналогами имени Вячеслав, употребляемыми в других славянских языках, являются Венцеслав и Вацлав.

Уменьшительно-ласкательное обращение Слава также является краткой формой ко многим мужским (Белослав, Борислав, Радослав, Братислав, Ярослав, Милослав, Мстислав, Святослав, Бронислав, Станислав, Вышеслав, Истислав, Ладислав, Горислав, Владислав и т.п.) и женским (Белослава, Ярослава, Милослава, Воислава, Венцеслава, Бронислава, Доброслава, Святослава, Светислава, Мирослава, Горислава, Вацлава, Златослава, Владислава и т.п.) именам.

Характер и судьба Вячеслава. Вячеслав очень жаждет славы. У него сильное стремление к лидерству, конкуренции. Но бывает, что трудности, которые возникают у него на пути, заставляют Вячеслава отказаться от задуманного и полностью сложить оружие, не принимать никакого участия в дальнейшем.

Вячеслав может поддерживать хорошие отношения с окружающими и хотел бы, чтобы все вокруг были довольны. Но вот если он решил, что разрывает какие-либо отношения, то вернуть былое расположение или добрые отношения будет очень трудно. Вячеслав злопамятен, но не мстителен. Он просто перестанет общаться и поддерживать какие-либо контакты.

Быть руководителем Вячеславу трудно. Хоть в нем и есть желание быть лидером, но в нем не так сильно чувство быть самым первым. Вячеслав очень трудолюбив и кропотлив. Но предпочитает работать лишь над одним делом, не переключаясь на второе, даже если в первом возникла возможность сделать длительный перерыв.

Поздравления

Вячеслава мы поздравим,

В силу имени восславим,

Но он честно заслужил,

Чтоб похваленный он был. 

Вячеслав, тебе удачи

Денег мех тебе в придачу

Радости, успехов, счастья,

В своей жизни будь всевластен.

Выпьем мы по поводу

Праздника такого,

А виновник торжества -

Славик, друг и брат. 

И тебе здоровья больше во стократ.

Любви, достойной кисти Пиросмани,

И денег, полные карманы,

И исполненья всех желаний.

Вячеслав, сегодня праздник твой,

Поздравить я тебя хочу,

За близких ты всегда горой,

И свято веришь ты в мечту. 

Тебе добра желаю, мира,

Чтоб из-за проблем не унывал,

Чтоб жизнь была твоя красива,

Чтоб горя так и не познал.

Если вы знакомы с Вячеславом,

Значит, много знаете о нем,

Он шикарный, преданный мужчина,

Счастье в жизни ждет его во всем! 

Вячеславу мы желаем только

Долгих лет, здоровья и любви,

Пусть реализует свои планы,

Воплощает в жизнь мечты свои.

Мягкий, белый и пушистый,

Взгляд наивный и искристый,

Ты упрямый и настойчив,

К бурям жизни ты устойчив! 

Ты очаг семьи хранишь,

И прекрасно говоришь,

Женщин любишь, ловелас,

И в своей работе - ас! 

Вячеслав, так будь здоров,

Пусть хранит тебя любовь,

Принимай-ка мой стишок,

Это чудо - поздравок!

Поздравляю Вячеслава

С праздником веселым,

Для тебя я пожеланий

Приготовлю горы. 

Будь здоров, ты, как скала,

Словно лев отважным,

Стань серьезным, и крутым,

Боссом строгим, важным. 

Я желаю, чтоб ты был

У судьбы любимцем,

Будем мы тебя любить

И тобой гордиться.

Вячеслав - "самый славный», а значит

Будешь ты непременно удачлив.

Получая все то, что желаешь,

Сладость счастья, успеха узнаешь! 

Пусть сбываются планы, задумки,

Все друзья и, конечно, подруги

Никогда, Вячеслав, не подводят.

А заботы подальше уходят!

Вячеслав - "наиславнейший»,

Ты силен и справедлив.

В этот праздник веселейший

Пусть уходит негатив, 

В жизнь задор, азарт ворвется,

И исчезнет вал забот,

Для тебя сейчас начнется

Ярких грез водоворот!

Пусть в депо твое прибудет

Счастьем полный лишь состав.

Уважают пусть и любят

Тебя, милый Вячеслав. 

Храбрым будь, всегда упорным.

Про друзей не забывай.

Не сдавайся пред проблемой,

Лишь от страсти ты сгорай.

 

Поздравляем, Вячеслав,

С праздником чудесным!

Знай, что все в твоих руках,

Можешь быть успешным. 

Вся работа, все дела

Спориться пусть будут.

Так дерзай, твори тогда

И поверь ты чуду. 

И желаю я любви,

Преданной и нежной.

И по жизни ты иди

С верой и надеждой.

Вячеслав вынослив и силен,

Вспыльчив, справедлив бывает он,

Добрый, интересный, обаятельный,

Трудолюбивый и внимательный. 

Желаем тебе удачи в судьбе,

Держаться всегда на высоте,

Красивой, достойной, взаимной любви,

Энергии, счастья, побед впереди!

За мечтой своей заветной

Ты всегда лети стремглав,

Я побед желаю ярких

И свершения, Вячеслав. 

Силы будут пусть, здоровье,

Деньги водятся всегда,

Сердце греется любовью,

Освещает путь звезда.

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