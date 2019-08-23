Именины (День Ангела) Вячеслава: значение имени и поздравления

Имя Вячеслав произошло от древнерусских слов "вяче", означающее "больше", и "слав", то есть "слава". Это имя славянское и переводится как "более славный", "самый славный". Старинная форма имени – Вечеслав, Вяцеслав. Аналогами имени Вячеслав, употребляемыми в других славянских языках, являются Венцеслав и Вацлав.
Уменьшительно-ласкательное обращение Слава также является краткой формой ко многим мужским (Белослав, Борислав, Радослав, Братислав, Ярослав, Милослав, Мстислав, Святослав, Бронислав, Станислав, Вышеслав, Истислав, Ладислав, Горислав, Владислав и т.п.) и женским (Белослава, Ярослава, Милослава, Воислава, Венцеслава, Бронислава, Доброслава, Святослава, Светислава, Мирослава, Горислава, Вацлава, Златослава, Владислава и т.п.) именам.
Характер и судьба Вячеслава. Вячеслав очень жаждет славы. У него сильное стремление к лидерству, конкуренции. Но бывает, что трудности, которые возникают у него на пути, заставляют Вячеслава отказаться от задуманного и полностью сложить оружие, не принимать никакого участия в дальнейшем.
Вячеслав может поддерживать хорошие отношения с окружающими и хотел бы, чтобы все вокруг были довольны. Но вот если он решил, что разрывает какие-либо отношения, то вернуть былое расположение или добрые отношения будет очень трудно. Вячеслав злопамятен, но не мстителен. Он просто перестанет общаться и поддерживать какие-либо контакты.
Быть руководителем Вячеславу трудно. Хоть в нем и есть желание быть лидером, но в нем не так сильно чувство быть самым первым. Вячеслав очень трудолюбив и кропотлив. Но предпочитает работать лишь над одним делом, не переключаясь на второе, даже если в первом возникла возможность сделать длительный перерыв.
Поздравления
Вячеслава мы поздравим,
В силу имени восславим,
Но он честно заслужил,
Чтоб похваленный он был.
Вячеслав, тебе удачи
Денег мех тебе в придачу
Радости, успехов, счастья,
В своей жизни будь всевластен.
Выпьем мы по поводу
Праздника такого,
А виновник торжества -
Славик, друг и брат.
И тебе здоровья больше во стократ.
Любви, достойной кисти Пиросмани,
И денег, полные карманы,
И исполненья всех желаний.
Вячеслав, сегодня праздник твой,
Поздравить я тебя хочу,
За близких ты всегда горой,
И свято веришь ты в мечту.
Тебе добра желаю, мира,
Чтоб из-за проблем не унывал,
Чтоб жизнь была твоя красива,
Чтоб горя так и не познал.
Если вы знакомы с Вячеславом,
Значит, много знаете о нем,
Он шикарный, преданный мужчина,
Счастье в жизни ждет его во всем!
Вячеславу мы желаем только
Долгих лет, здоровья и любви,
Пусть реализует свои планы,
Воплощает в жизнь мечты свои.
Мягкий, белый и пушистый,
Взгляд наивный и искристый,
Ты упрямый и настойчив,
К бурям жизни ты устойчив!
Ты очаг семьи хранишь,
И прекрасно говоришь,
Женщин любишь, ловелас,
И в своей работе - ас!
Вячеслав, так будь здоров,
Пусть хранит тебя любовь,
Принимай-ка мой стишок,
Это чудо - поздравок!
Поздравляю Вячеслава
С праздником веселым,
Для тебя я пожеланий
Приготовлю горы.
Будь здоров, ты, как скала,
Словно лев отважным,
Стань серьезным, и крутым,
Боссом строгим, важным.
Я желаю, чтоб ты был
У судьбы любимцем,
Будем мы тебя любить
И тобой гордиться.
Вячеслав - "самый славный», а значит
Будешь ты непременно удачлив.
Получая все то, что желаешь,
Сладость счастья, успеха узнаешь!
Пусть сбываются планы, задумки,
Все друзья и, конечно, подруги
Никогда, Вячеслав, не подводят.
А заботы подальше уходят!
Вячеслав - "наиславнейший»,
Ты силен и справедлив.
В этот праздник веселейший
Пусть уходит негатив,
В жизнь задор, азарт ворвется,
И исчезнет вал забот,
Для тебя сейчас начнется
Ярких грез водоворот!
Пусть в депо твое прибудет
Счастьем полный лишь состав.
Уважают пусть и любят
Тебя, милый Вячеслав.
Храбрым будь, всегда упорным.
Про друзей не забывай.
Не сдавайся пред проблемой,
Лишь от страсти ты сгорай.
Поздравляем, Вячеслав,
С праздником чудесным!
Знай, что все в твоих руках,
Можешь быть успешным.
Вся работа, все дела
Спориться пусть будут.
Так дерзай, твори тогда
И поверь ты чуду.
И желаю я любви,
Преданной и нежной.
И по жизни ты иди
С верой и надеждой.
Вячеслав вынослив и силен,
Вспыльчив, справедлив бывает он,
Добрый, интересный, обаятельный,
Трудолюбивый и внимательный.
Желаем тебе удачи в судьбе,
Держаться всегда на высоте,
Красивой, достойной, взаимной любви,
Энергии, счастья, побед впереди!
За мечтой своей заветной
Ты всегда лети стремглав,
Я побед желаю ярких
И свершения, Вячеслав.
Силы будут пусть, здоровье,
Деньги водятся всегда,
Сердце греется любовью,
Освещает путь звезда.