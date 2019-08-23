У Бекирова обнаружили серьезные проблемы со здоровьем

Новости Украины:Крымскотатарского активиста второй раз за сутки вывозили из СИЗО Симферополя в аннексированном Россией Крыму в больницу для медицинского обследования.

Врачи констатировали у Бекирова проблемы с позвоночником.

Об этом рассказал "Крым.Реалии" адвокат Алексей Ладин.

«Я посетил Эдема Бекирова в медсанчасти СИЗО. Он рассказал, что его снова увозили в больницу Семашко для обследования. Его осмотрел невролог, эндокринолог и хирург-ортопед. Сделали МРТ позвоночника и грудной клетки. Письменных результатов обследования пока нет. Но реакция врача после увиденных результатов была крайне эмоциональной. По его словам, в Бекирова большие проблемы с позвоночником и ему требуется оперативное хирургическое вмешательство», – рассказал Ладин.

Адвокат предположил, что пристальное внимание к Бекирова со стороны врачей связан с «совместными усилиями защиты, СМИ и международного сообщества» к этому делу.

«Я не специалист, но то медицинское обследование, которое последние два дня проходит мой подзащитный, очень похоже на адекватное, а не на те формальные обзоры и отписки врачей, которые мы наблюдали последние восемь месяцев. 27 августа его планируют вывезти в неврологическую больницу. Я надеюсь там его не только обследуют, но и проведут курс лечения», – добавил он.

Как сообщалось, 12 декабря 2018 года на адмінкордоні с Крымом задержали 57-летнего гражданина Украины Эдема Бекирова. Его отправили в Симферопольский СИЗО по обвинению в хранении и передаче взрывчатых веществ и патронов.

Бекиров отрицает предъявленные ему обвинения. У него 1 группа инвалидности и несколько тяжелых хронических болезней, сахарный диабет, ампутирована нога. Он нуждается в круглосуточной медицинской помощи.

11 июня Европейский суд по правам человека обязал Россию немедленно перевести крымского политзаключенного в больницу. На 253-ий день ареста Бекирова оккупационная власть впервые приняла решение о его медобследование в больнице.