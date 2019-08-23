Уполномоченная по правам человека в РФ Москалькова прибыла в Киев

Новости Украины:Визит Москальковой в Украину связывают с возможным обменом заключенными.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова вылетела в Киев.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства России в Украине.

"Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова самолетом направляется в Киев", - сообщили в диппредставительстве. При этом цель визита в посольстве не уточнили. В аппарате омбудсмена подтвердили информацию.

Как сообщалось, накануне некоторые российские СМИ со ссылкой на свои источники писали, что РФ и Украина предварительно договорились об обмене удерживаемых граждан по формуле 33 на 33.

При этом отмечалось, что Украине, в частности, могут быть выданы политзаключенные Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых, Александре Кольченко, Роман Сущенко, которых перевели в СИЗО «Лефортово».

Так, 20 августа российская журналистка Виктория Ивлева сообщила, что администрация «Лефортово» приняла передачи для пяти украинцев – Балуха, Клыха, Кольченко, Гриба и Карпюка.

На следующий день, 21 августа, Ивлева рассказала, что администрация «Лефортово» приняла передачи еще для трех украинцев, удерживаемых российскими властями – Романа Сущенко, Алексея Сизоновича и Евгения Панова.