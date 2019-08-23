Зеленский сделал важное заявление об обмене пленными между Украиной и Россией

Новости Украины:Президент подчеркивает, что работает лично над этим вопросом.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что первые результаты по вопросу обмена пленными между Украиной и РФ будут в ближайшие дни.

Об этом он сказал журналистам в рамках Международного ветеранского и волонтерского форума в Киеве.

На вопрос, когда состоится обмен пленными, Зеленский ответил: «Я работаю лично над этим вопросом ... Я работаю над этим уже два месяца».

«Дайте мне выполнить свое дело - я обещал народу Украины, что мы вернем пленных, вернем моряков, мы прекратим войну. Я этим занимаюсь лично. Я не знаю, кто там что говорит, кто чем занимается. Дайте мне сделать мое дело. Мы ждем результатов шаг за шагом. Первые результаты должны быть уже в ближайшие дни. Не хочу загадывать, если можно», - подчеркнул президент.