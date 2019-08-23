Зеленский: Новая Рада будет делать все для защиты ветеранов (Видео)

Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что новая Верховная Рада будет делать все необходимое для защиты прав ветеранов.
Об этом он сказал во время открытия Международного ветеранского и волонтерского форума в Киеве 23 августа.
«Мы объединили комитеты Верховной Рады (Комитет по делам ветеранов с Комитетом по вопросам социальной политики), но это не означает, что исчезает их функционал», – заявил он.
«Уверяю, что новая Верховная Рада будет делать все необходимое для защиты ваших (ветеранов) прав, и все необходимые законы обязательно будут приняты», – сказал Зеленский.
Напомним, Зеленский высказался касательно ликвидации Министерства по делам ветеранов.