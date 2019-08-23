Кернес будет сотрудничать с мэром Трнавы

Новости Украины:Мэры Харькова и Трнавы подписали меморандум о сотрудничестве.

Городской голова Харькова Геннадий Кернес и мэр города Трнава (Словакия) Петер Брочка в пятницу подписали меморандум о сотрудничестве.

"Стороны договорились реализовывать совместные проекты и программы в рамках Вышеградского фонда, чтобы поддержать идею устойчивого межмуниципального сотрудничества", - сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Документ, в частности, предусматривает программы по обмену, налаживание связей между жителями, организациями, учреждениями и предприятиями обоих городов для инновационного развития и привлечения инвестиций, а также внедрение смарт-решений для развития умных экосистем городов будущего.

Как отметил Кернес, постсоциалистические процессы в Украине и Словакии ставят похожие задачи перед самоуправлением на местах.