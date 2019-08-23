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Кернес будет сотрудничать с мэром Трнавы

Кернес будет сотрудничать с мэром Трнавы
16:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: city.kharkov.ua

Новости Украины:Мэры Харькова и Трнавы подписали меморандум о сотрудничестве.

Городской голова Харькова Геннадий Кернес и мэр города Трнава (Словакия) Петер Брочка в пятницу подписали меморандум о сотрудничестве.

"Стороны договорились реализовывать совместные проекты и программы в рамках Вышеградского фонда, чтобы поддержать идею устойчивого межмуниципального сотрудничества", - сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Документ, в частности, предусматривает программы по обмену, налаживание связей между жителями, организациями, учреждениями и предприятиями обоих городов для инновационного развития и привлечения инвестиций, а также внедрение смарт-решений для развития умных экосистем городов будущего.

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Как отметил Кернес, постсоциалистические процессы в Украине и Словакии ставят похожие задачи перед самоуправлением на местах.

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Харьков, Словакия, Геннадий Кернес, Петер Брочка, Трнава.
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