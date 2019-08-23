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День государственного флага: в городах Украины провели праздничные флешмобы

День государственного флага: в городах Украины провели праздничные флешмобы
20:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:В центре Киева и других городах Украины прошел флешмоб по случаю Дня государственного флага.

На Михайловской площади в Киеве в пятницу вечером прошел флешмоб, посвященный Дню государственного флага Украины.

По состоянию на 19:20 на Михайловской площади собралось около тысячи человек. В руках у участников флаги Украины различных форматов и размеров. Среди присутствующих пятый президент Украины Петр Порошенко, избранные депутаты Верховной Рады 9-го созыва София Федина, Михаил Забродский, директор Украинского антарктического центра Евгений Дикий, а также ряд общественных деятелей.

Обращаясь к собравшимся, Порошенко с накинутым на плечи флагом Украины отметил ослабевание международной солидарности с Украиной в ее противостоянии российской агрессии, которая наблюдается в настоящее время.

"… к сожалению, сейчас эта мощная международная солидарность с Украиной становится слабее. Появляются разговоры, что они уже сейчас пригласят назад Россию в "Большую вомьсерку", появляется разговор и даже действия, что Россию возвращают в ПАСЕ, делают все, чтобы разрушить все, что сделали мы, мы с вами. И это не вопрос политики, это не вопрос того, что это кто-то пытается натянуть на себя одеяло. Мы должны сохранить Украину, мы должны сохранить место Украины в мире", - обратился он к собравшимся на площади.

Порошенко напомнил лозунг "Ничего про Украину без Украины".

День государственного флага: интересные факты

"Мы должны точно влиять на то, какая судьба ждет нашу страну, какая судьба ждет наш народ, какая судьба ждет наши Вооруженные силы, какая судьба ждет нашу церковь, какая судьба ждет наш язык, какая судьба ждет нашу страну. Мы все ее очень любим. И после такой цены, которая была уплачена, в этом месте… мы с вами должны сделать все, чтобы всегда в сердце держать Украину, для того, чтобы украинский стяг (День государственного флага – ред.) всегда был настоящим народным праздником 23 августа", - подчеркнул пятый президент.

Сразу после этого, ровно в 19:19 в честь 100-летия единства пришедшие на площадь провели флешмоб и одновременно проскандировали: "Слава Украине!" – "Героям Слава!".

День флага в таком же формате в данный момент проходит в Виннице, Ивано-Франковске, Сумах, Тернополе, Черновцах, Хмельницком, Харькове, Краматорске, Запорожье, Коломые, Кропивницком и Черкассах.

Данное мероприятие организовано общественной организацией "Справа громад".

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Праздник, День государственного флага, 23 августа.
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