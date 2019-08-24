На праздники задействуют 13 тысяч правоохранителей

Новости Украины:На мероприятиях приуроченных ко Дню Независимости будут работать 13 тыс правоохранителей.

Мероприятия в День Независимости 24 августа будут охранять 13 тысяч правоохранителей.

Об этом сообщает прессслужба Нацполиции.

В полиции заверили, что правоохранители будут быстро реагировать на изменения в оперативной обстановке. В общем 24 августа по стране запланировано около тысячи массовых мероприятий.

Напоминаем, Шествие достоинства по случаю Дня Независимости Украины в Киеве начнется с почтения памяти героев, отдавших жизнь за свободу Украины, в мероприятии примет участие президент Украины Владимир Зеленский с семьей.