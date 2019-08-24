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Суббота, 24.08.2019
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Сегодня в Украине отмечают День Независимости

Сегодня в Украине отмечают День Независимости
07:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Сегодня, 24 августа, отмечают 28-ю годовщину Независимости Украины.

В субботу, 24 августа, отмечается День Независимости Украины.

День Независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа в честь принятия Верховной Радой УССР в 1991 году Акта провозглашения независимости Украины - политико-правового документа, который стал свидетельством нового статуса украинского государства.

К своей независимости Украина шла долго. История формирования украинского государства имеет тысячелетнюю историю. Ее началом является возникновение Антского царства, государственного объединения полян Руси, впоследствии - Русского государства с центром в Киеве. С распадом Киевского государства традиции государственности перешли к Галицко-Волынскому княжеству. Далее было Литовско-Русское великое княжество, в составе которого Киевская и Волынская земли пользовались значительной автономией.

В XVII веке на территории современной Украины начинает формироваться Казацкое государство. Более ста лет казаки боролись за независимость Украины, однако достичь ее им не удалось. В XVIII веке украинский народ потерял свою государственность и следующие 200 лет находился в границах двух империй - Российской и Австрийской.

В XIX - начале XX веков зародилось и стало развивается украинское национальное движение, которое привело к Украинской революции 1917-1921 годов и возрождению украинской государственности. Формируется Центральная Рада, которая своим III Универсалом провозглашает о создании Украинской Народной Республики, а IV Универсалом объявляет независимость УНР. В 1919 году Акт Воссоединения подтвердил соборность украинских земель. Однако УНР, как государство, просуществовала недолго. Украинский народ потерял шанс иметь собственное государство до конца ХХ века.

После августовского путча в Москве, исходя из той опасности, которая нависла над Украиной, и продолжая тысячелетнюю традицию державотворчества, 24 августа 1991 года внеочередная сессия Верховного Совета республики провозгласила независимость Украины и создание самостоятельного государства - Украины.

Это означало, что Украинское государство имеет свою неделимую и неприкосновенную территорию, на которой действуют исключительно Конституция и законы Украины. Она сама осуществляет защиту и охрану своей государственности, гарантирует всем своим гражданам права и свободы, исключительно сама распоряжается своими природными богатствами, самостоятельно ведет свою экономику, имеет свою валютно-финансовую систему и валюту, сама проводит международную политику и устанавливает равноправные отношения с соседями, сама развивает науку, образование и культуру.

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В конце 1991 года Украина со всех формальных точек зрения превратилась в независимое государство, которое в этом статусе за достаточно короткий срок было признано мировым сообществом. Полную государственную независимость Украины получила после проведения общенационального референдума 1 декабря 1991 года, когда за ее независимость высказалось 90,32% граждан. Одобрив на всеукраинском референдуме Акт провозглашения независимости Украины, народ начал новый этап развития истории нашего государства.

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Верховная Рада, Украина, День Независимости.
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