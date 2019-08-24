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Приметы и обряды на 24 августа - День Евпла, Евпатия Коловрата
Приметы и обряды на 24 августа - День Евпла, Евпатия Коловрата

Приметы и обряды на 24 августа - День Евпла, Евпатия Коловрата

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Приметы и обряды на 24 августа - День Евпла, Евпатия Коловрата
08:10 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В церкви 24 августа почитают память мученика Евпла, который жил в III-IV веке и служил в городе Катане (Сицилия) архидиаконом.

Удивительно - но факт. Даже сегодня можно встретить человека, убежденного в том, что он своими глазами видел, как в ночь на мученика Евпла на могилах загораются нерукотворные огни, появляются привидения, окрестности заполняются шумом, свистом, воем, а среди этого кошмара вдруг появляется белая лошадь. Она обегает все, прислушивается, раскапывает копытами землю и тревожно ржет, поминутно оглядываясь вокруг.

Говорят, что там где 24 августа видели белую лошадь, проходило великое сражение, и когда враги почти уже расправились с воинством, появился вдруг никому не ведомый богатырь на белой лошади. Смял он вражеское войско, погнал его прочь, но и сам был убит, а лошадь его загнали в болота. С тех пор каждый год выходит она на землю и ищет по кладбищам да погостам своего удалого хозяина, а богатырская сотня поет да свищет: авось молодец откликнется!

Мало кто решается 24 августа попасть в такие заклятые места, ведь вместе с лошадью бродят по заброшенным могилкам Навьи - духи умерших, существа без плоти и крови, всегда враждебно настроенные против людей.

Впрочем, не только на погостах можно встретить этих лишенных телесной оболочки духов. Говорят, на Евпла сразу после полуночи парятся Навьи в банях в четвертом пару, оставляя после себя на золе следы, напоминающие птичьи. Чтобы задобрить злобных духов, надо не только четвертым банным паром пожертвовать, но и оставить им после себя хоть обмылочек и немного воды на дне шайки - пусть придут покойнички да потешатся в баньке, как при жизни тешились.

Но ночь, даже полная кошмарных призраков и видений, рано или поздно кончается, приходит светлый день, а с ним и другие дела и заботы. И как тут не вспомнить еще об одной примете августа: "Живи ельничком да осинничком", то есть лесным промыслом. Ведь именно в это время лес последними своими ягодными запасами с каждым желающим поделиться готов.

Замечали, что в этот день с деревьев постепенно начинают осыпаться листья. Вообще же, день 24 августа был довольно страшным в сознании крестьян, которые верили, что в ночь на 24 августа по кладбищам разгуливают приведения, а потому, неудивительно, что за окном можно услышать свист, пение, вой и другие посторонние звуки.

Созревает к 24 августа облепиха, и все отправляются на ее сбор. Известно, что облепиха обладает лечебными свойствами, а потому, ее сушили, перетирали с сахаром, варили чай и т.д.

В церкви 24 августа почитают память мученика Евпла, который жил в III-IV веке и служил в городе Катане (Сицилия) архидиаконом. Прославился тем, что носил с собой Евангелие и при каждом удобном случае старался выступить с проповедью. Правда, в один из таких дней Евпла схватили язычники и отвели к императору. Евпла подвергли многочисленным пыткам, но даже в этом случае он не согласился принять языческую веру. Во время казни Евпл продолжал проповедовать – с тем и умер. В народе день Евпла, 24 августа, считался одним из самых страшных.

В народе говорили, что в этот день по болотам скачет конь, который пытается отыскать своего всадника, погибшего и выпавшего из седла. С наступлением темноты конь приходит на кладбище и начинает жалобно плакать – именно поэтому, часто говорили, что за окном в день Евпатия Коловрата слышится вой и стон. Некоторые смельчаки пытались поймать коня, но у них не получалось это сделать. Легенда гласит о том, что в тех местах, где появляется такой белый конь, ранее было побоище. Многие верили, что кони – это блуждающие души предков. Нельзя было пить 24 августа, поскольку говорили, что к выпившему человеку обязательно явятся покойники и накажут его.

Начинали стричь овец на Евпатия (Евпла), ведь шерсть животных уже достаточно сильно отрастала. Мастерицы 24 августа делали нитки из овечьей шерсти, а затем вязали теплые вещи. Мастера изготавливали валенки.

Знаменательные события в истории: 24 августа 2019 года
Знаменательные события в истории: 24 августа 2019 годаЧитать полностью

Народные приметы на 24 августа

Принято было стричь овец и заниматься обработкой, изготовлением вещей на зиму.

Если ветер, который ранее дул несколько дней, наконец, прекращается, то можно надеяться на хорошую погоду в скором времени.

Дождь во время восхода солнца – примета к тому, что ненастье продлится в течение нескольких дней.

Если день Евпатия Коловрата выпадает на новолуние, и в это время стоит ясная погода – в сентябре дождей будет очень мало.

Утром туман стелется над поверхностью водоемов – примета того, что будет несколько погожих дней.

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Приметы, Обряды, Праздник в августе, Приметы 24 августа, День Евпла, Евпатий Коловрат.
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