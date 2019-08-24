День Независимости 2019: Госпогранслужба поздравила украинцев (Видео)

Новости Украины:Государственная пограничная служба Украины приготовила мультипликационное поздравления ко Дню Независимости 2019 под названием "Моя хата с краю - первым врага встречаю".

Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу ГНСУ в Twitter.

Напомним, Украина сегодня празднует 28-ю годовщину Дня Независимости страны. В Киеве состоится Походка Достоинства Марш защитников Украины и многие другие мероприятия.

Празднование начнется в 9:30 Поступью Достоинства от конца улицы Крещатик до Аллеи Героев Небесной сотни на Майдане Незалежности.

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в торжествах на Майдане Независимости в 9:30.

В День Независимости безопасность будут обеспечивать 13 000 правоохранителей.