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Суббота, 24.08.2019
День независимости Украины 2019: онлайн-трансляция
День независимости Украины 2019: онлайн-трансляция
День Независимости 2019: онлайн-трансляция Марша достоинства (Видео)
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День Независимости 2019: Госпогранслужба поздравила украинцев (Видео)

День Независимости 2019: Госпогранслужба поздравила украинцев (Видео)
08:51 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Государственная пограничная служба Украины приготовила мультипликационное поздравления ко Дню Независимости 2019 под названием "Моя хата с краю - первым врага встречаю".

Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу ГНСУ в Twitter.

Напомним, Украина сегодня празднует 28-ю годовщину Дня Независимости страны. В Киеве состоится Походка Достоинства Марш защитников Украины и многие другие мероприятия. 

День Независимости Украины: Google посвятил дудл к 28-й годовщине

Празднование начнется в 9:30 Поступью Достоинства от конца улицы Крещатик до Аллеи Героев Небесной сотни на Майдане Незалежности.

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в торжествах на Майдане Независимости в 9:30.

В День Независимости безопасность будут обеспечивать 13 000 правоохранителей.

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День Независимости, Госпогранслужба, Видео.
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