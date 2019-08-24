Князев рассказал о масштабах незаконной добычи янтаря

Новости Украины:Полиция открыла почти 300 уголовных производств по факту незаконной добычи янтаря и изъяла около 7 тонн камней на сумму 30 млн долл.

"По факту незаконной добычи янтаря полиция открыла почти 300 производств, при этом более 260 человек привлечены к уголовной ответственности, изъяты около 7 тонн камней. Их стоимость на черном рынке колеблется от 30 млн долларов, это общая цифра рынке", - сказал Князев, однако не уточнил, за какой период это было сделано.

Об этом во время расширенного заседания коллегии МВД заявил глава Нацполиции Сергей Князев.

В свою очередь глава МВД Арсен Аваков выразил мнение, что вопрос незаконной добычи янтаря требует урегулирования в законодательной плоскости.

По его словам, это позволит четко определить условия легализации янтарного бизнеса, регламентировать и упростить разрешительные процедуры, усилить уголовную ответственность за незаконную добычу минералов.