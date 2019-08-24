День Независимости 2019: онлайн-трансляция Марша достоинства (Видео)

Новости Украины:Прямая видеотрансляция торжественных мероприятий в Киеве ко Дню Независимости Украины.

Официальные торжества по случаю 28-й годовщины Независимости Украины начнутся в Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни с почтения памяти героев. Состоится церемония возложения цветов, а во время минуты молчания прозвучат сто ударов колокола, которые подхватят другие украинские города. По замыслу авторов сценария, колокола символизуют удары сердца каждого из павших Героев Небесной Сотни.

Далее - Майдан Независимости, где впервые прозвучит Гимн Украины продолжительностью более семи минут, который исполнят оркестры и известные музыканты с привлечением около 600 голосов.

Видеотрансляция Марша Достоинства а также праздничных мероприятий ко Дню Независимости:

Народная артистка Тина Кароль исполнит вживую часть Государственного Гимна. Кроме нее, будут петь оперные дивы Анжелина Швачка и Оксана Крамарева.

Запланировано поднятие Государственного Флага Украины. Состоится также награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах. Мероприятие завершится "Шествием достоинства".

Президент Владимир Зеленский примет участие в мероприятиях на главной площади страны.

Напомним, новый формат празднования Дня Независимости предложил Офис Президента. Важными действующими лицами праздничных мероприятий в Киеве станут дети как будущее страны.

Режиссером мероприятия является Алан Бадоев, а режиссером-постановщиком - Елена Коляденко.

К организации действа привлечены украинский дизайнер, автор платьев-вишиванок Вита Кин, режиссеры Андрей Боутенок и Марина Шалева, саундпродюсер, член жюри национального отбора "Евровидения" в 2018/2019 годах Евгений Филатов.

Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении отменить военный парад на День Независимости 24 августа, а сэкономленные средства в сумме 300 млн грн отдать на выплату премий военным.

Впоследствии в Офисе Президента заявили, что вместо парада состоится Шествие Достоинства с участием главы государства.

В то же время представители ветеранских организаций заявили, что организуют в День Независимости свой "Марш защитников Украины".

Таким образом, 24 августа в Киеве пройдут два марша - официальный (Шествие Достоинства) и неофициальный (Марш защитников Украины), который проведут ветеранские союзы, волонтеры и семьи погибших воинов.

На время проведения массовых мероприятий будет перекрыто для автотранспорта движение по Крещатику, а также по некоторым центральным улицам столицы.