Скачать
Суббота, 24.08.2019
День независимости Украины 2019: онлайн-трансляция
День независимости Украины 2019: онлайн-трансляция
День Независимости 2019: онлайн-трансляция Марша достоинства (Видео)
Марш достоинства в Киеве: видео трансляция (онлайн)
Бокс: украинец Хегай победил россиянина Тихонова
Бокс: украинец Хегай победил россиянина Тихонова
Приметы и обряды на 24 августа - День Евпла, Евпатия Коловрата
Приметы и обряды на 24 августа - День Евпла, Евпатия Коловрата

США поздравили Украину с Днем Независимости

США поздравили Украину с Днем Независимости
09:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Дональд Трамп и Майк Помпео высловили свои поздравления Украине.

Государственный секретарь Майк Помпео от имени президента США Дональда Трампа поздравил Украину с 28-й годовщиной Независимости.

Об этом сообщила пресс-служба Помпео.

"От имени президента Трампа и американского народа я поздравляю всех украинцев с 28-й годовщиной независимости вашей страны… Наилучшие пожелания в связи с радостным Днем независимости и наступающим мирным и процветающим годом", - говорится в сообщении.

США в очередной раз заявили о своей "твердой поддержке" Украины. Также в США отметили, что внеочередные президентские и парламентские выборы подтвердили стремление украинцев к мирному, процветающему и демократическому будущему.

День независимости Украины 2019: онлайн-трансляция

"Как отметил президент Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский), используя свой потенциал, Украина может стать примером для других стран региона и за его пределами. Соединенные Штаты поддерживают Украину в этот исторический момент", - говорится в сообщении.

Отмечается, что США планирует развивать сотрудничество с Украиной для продвижения необходимых государству реформ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, День Независимости, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Майк Помпео, День Независимости-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский "чистит" кадры: кого уволил президент
02 Недостаток кальция в организме: признаки, которые указывают на его дефицит
03 Зеленский встретился с президентом Всемирного банка Мелпасом
04 Гороскоп на завтра, 24 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Гороскоп на сегодня, 24 августа 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сегодня в Украине отмечают День Независимости
Сегодня в Украине отмечают День Независимости
Погода на День Независимости: тепло не собирается уходить
Погода на День Независимости: тепло не собирается уходить
Главные события 23 августа: Зеленский и Малпасс, День флага, заседание подготовительной группы ВР
Главные события 23 августа
День Независимости Украины: Google посвятил дудл к 28-й годовщине
День Независимости Украины: Google посвятил дудл к 28-й годовщине
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь