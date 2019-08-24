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Ко Дню Независимости создали ролик про автора слов гимна Украины (Видео)

Ко Дню Независимости создали ролик про автора слов гимна Украины (Видео)
10:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Институт национальной памяти представил видеоролик о Павле Чубинском.

Ко Дню Независимости Украины Институт национальной памяти представил видеоролик об авторе слов Государственного Гимна Украины Павле Чубинском.

Как сообщается на сайте УИНП, в этом году Украина отметила 180-летие со дня рождения известного фольклориста, этнографа и общественного деятеля Чубинского.

Большинству он известен как автор текста Государственного Гимна «Ще не вмерла Україна», но для своих современников Чубинский был прежде всего неутомимым исследователем украинских обычаев, традиций, культурного наследия народа.

Ко Дню Независимости Украины Институт национальной памяти совместно с Bober Studio Film представил яркий ролик о Чубинском, который демонстрирует всю многогранность таланта ученого.

«Этот год богат на юбилеи исторических личностей, которые помогли украинцам утвердиться как нации. Имена Ивана Мазепы, Симона Петлюры и Степана Бандеры до сих пор для имперской России являются олицетворением свободного украинского духа. Павел Чубинский также принадлежит к этой когорте. Его семь томов «Трудов этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край» убедительно показали самобытность украинского народа в то время, когда Россия пыталась убедить, что украинцев как таковых никогда «не было, нет и быть не может». Они сохранили историческую память и дали почву для национального возрождения и самоутверждения, которое началось во времена Украинской революции 1917-1921 годов», - отметил руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

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Ролик вышел в серии «Люди эпохи», основанной УИНП. Ранее в этой серии вышли видеоролики к юбилеям Людмилы Старицкой-Черняховской, Евгения Сверстюка, Симона Петлюры, Ивана Мазепы и к1000-летию начала княжения Ярослава Мудрого.

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День Независимости, Гимн, Павло Чубинський, УИНП, День Независимости-2019.
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