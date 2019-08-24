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Гройсман поздравил украинцев с Днем Независимости

Гройсман поздравил украинцев с Днем Независимости
11:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Он подчеркнул необходимость продолжения реализации реформ, начатых в Украине после 2014 года.

Премьер-министр Владимир Гройсман поздравил украинцев с Днем Независимости.

Текст поздравления обнародован на Правительственном портале.

«От имени правительства и от себя лично поздравляю с Днем Независимости Украины!

Вопреки всем испытаниям, которые стояли перед украинским народом на протяжении ХХ столетия, нам удалось выстоять и получить в 1991 году желанное независимое государство. Но путь независимости оказался непростым - Украина в процессе сложных трансформаций», - отметил премьер.

Он подчеркнул необходимость продолжения реализации реформ, начатых в Украине после 2014 года.

«Ни для кого не секрет, что украинское общество устало десятилетиями наблюдать имитацию государственной политики. Свой выбор в пользу развития, а не имитации украинцы сделали еще в 2014 году, когда осознали ключевые стратегические приоритеты национального успеха - политические и экономические свободы, коренные внутренние реформы и необратимость евроатлантической интеграции. Именно поэтому правительство работало над внедрением значительных изменений практически в каждой сфере общественной и государственной жизни. Очень важно, чтобы динамика этих изменений продолжалась и в дальнейшем», - отметил Гройсман.

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По его словам, время - всегда лучший арбитр, который расставит акценты и относительно неудач, и относительно успехов.

«Но уже сегодня очевидно, что в последние годы в Украине произошло больше изменений, чем за все десятилетия независимости», - добавил глава правительства.

Он призвал все политические силы, гражданское общество и граждан и дальше работать для дальнейшего наполнения государственной независимости Украины реальным содержанием.

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